Вірменія звинуватила Туреччину у збитті винищувача
Туреччина та Азербайджан спростовують заяву вірменського міністра
Влада Вірменії заявила, що у повітряному бою у Нагірному Карабасі турецький винищувач збив вірменський. Внаслідок цього загинув пілот.
Про це у Facebook заявив міністр оборони Вірменії Арцрун Ованесян.
За словами Ованесяна, інцидент стався вранці 29 вересня. Винищувачі F-16 ВПС Туреччини піднялися у повітря з азербайджанського аеродрому «Гянджа» і бомбардували вірменські населені пункти, а також підрозділи армії. У відповідь вірменська сторона підняла власну авіацію.
«При виконанні бойового завдання в ході повітряних боїв багатофункціональний винищувач F-16 ВПС Туреччини збив винищувач Су-25 ВПС Вірменії», – заявив Ованесян.
За даними Bloomberg, Туреччина вже спростувала, що її літак збив вірменський винищувач Су-25.
У міноборони Азербайджану заяву Вірменії назвали звичною пропагандою.
Світова преса повідомляє, що Росія та Туреччина можуть втрутитися у конфлікт у Нагірному Карабасі.
До слова, українське посольство звернулось до українців з проханням утриматись від поїздок до Вірменії. Разом з тим, посольство закликає не відвідувати Нагірний Карабах.
Азербайджан назвав конфлікт з Вірменією вітчизняною війною.
Як повідомлялося, Азербайджан оголосив про часткову мобілізацію. Також Азербайджан заявив про понад 550 убитих вірменських військових.
27 вересня на Кавказі чергове загострення вірмено-азербайджанського конфлікту в Нагірному Карабасі. Конфлікт між двома країнами триває з 1988 року, коли населена переважно вірменами Нагірно-карабаська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР.