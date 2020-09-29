Вірменія звинуватила Туреччину у збитті винищувача



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У Єревані заявили, що винищувач F-16 ВПС Туреччини збив винищувач Су-25 ВПС Вірменії

Туреччина та Азербайджан спростовують заяву вірменського міністра

Влада Вірменії заявила, що у повітряному бою у Нагірному Карабасі турецький винищувач збив вірменський. Внаслідок цього загинув пілот.

Про це у Facebook заявив міністр оборони Вірменії Арцрун Ованесян.

За словами Ованесяна, інцидент стався вранці 29 вересня. Винищувачі F-16 ВПС Туреччини піднялися у повітря з азербайджанського аеродрому «Гянджа» і бомбардували вірменські населені пункти, а також підрозділи армії. У відповідь вірменська сторона підняла власну авіацію.

«При виконанні бойового завдання в ході повітряних боїв багатофункціональний винищувач F-16 ВПС Туреччини збив винищувач Су-25 ВПС Вірменії», – заявив Ованесян.

За даними Bloomberg, Туреччина вже спростувала, що її літак збив вірменський винищувач Су-25.

У міноборони Азербайджану заяву Вірменії назвали звичною пропагандою.

Світова преса повідомляє, що Росія та Туреччина можуть втрутитися у конфлікт у Нагірному Карабасі.

До слова, українське посольство звернулось до українців з проханням утриматись від поїздок до Вірменії. Разом з тим, посольство закликає не відвідувати Нагірний Карабах.

Азербайджан назвав конфлікт з Вірменією вітчизняною війною.

Як повідомлялося, Азербайджан оголосив про часткову мобілізацію. Також Азербайджан заявив про понад 550 убитих вірменських військових.

27 вересня на Кавказі чергове загострення вірмено-азербайджанського конфлікту в Нагірному Карабасі. Конфлікт між двома країнами триває з 1988 року, коли населена переважно вірменами Нагірно-карабаська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР.