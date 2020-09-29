  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Вірменія звинуватила Туреччину у збитті винищувача

    • Розсилка
    У Єревані заявили, що&nbsp;винищувач F-16 ВПС Туреччини збив винищувач Су-25 ВПС Вірменії - Вірменія звинуватила Туреччину у збитті винищувача
    У Єревані заявили, що винищувач F-16 ВПС Туреччини збив винищувач Су-25 ВПС Вірменії

    Туреччина та Азербайджан спростовують заяву вірменського міністра

    Влада Вірменії заявила, що у повітряному бою у Нагірному Карабасі турецький винищувач збив вірменський. Внаслідок цього загинув пілот.

    Про це у Facebook заявив міністр оборони Вірменії Арцрун Ованесян

    За словами Ованесяна, інцидент стався вранці 29 вересня. Винищувачі F-16 ВПС Туреччини піднялися у повітря з азербайджанського аеродрому «Гянджа» і бомбардували вірменські населені пункти, а також підрозділи армії. У відповідь вірменська сторона підняла власну авіацію.

    «При виконанні бойового завдання в ході повітряних боїв багатофункціональний винищувач F-16 ВПС Туреччини збив винищувач Су-25 ВПС Вірменії»,  – заявив Ованесян.

    За даними Bloomberg, Туреччина вже спростувала, що її літак збив вірменський  винищувач Су-25.

    У міноборони Азербайджану заяву Вірменії назвали звичною пропагандою. 

    Світова преса повідомляє, що Росія та Туреччина можуть втрутитися у конфлікт у Нагірному Карабасі

    До слова, українське посольство звернулось до українців з проханням утриматись від поїздок до Вірменії. Разом з тим, посольство закликає не відвідувати Нагірний Карабах.

    Азербайджан назвав конфлікт з Вірменією вітчизняною війною.

    Як повідомлялося, Азербайджан оголосив про часткову мобілізацію. Також Азербайджан заявив про понад 550 убитих вірменських військових.

    27 вересня на Кавказі чергове загострення вірмено-азербайджанського конфлікту в Нагірному Карабасі. Конфлікт між двома країнами триває з 1988 року, коли населена переважно вірменами Нагірно-карабаська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР.

     Читайте також: Події в Нагірному Карабасі. Погляд з обох боків лінії фронту
    Туреччина міністр Міноборони війна літак Азербайджан Вірменія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies