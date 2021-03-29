Виробництво борошна в Україні скоротилося на третину

Україна на на 83% вичерпала річні квоти на безмитні поставки борошна

Україна скоротила виробництво борошняних виробів

Обсяг виробництва борошна за два місяці 2021 року скоротився на 32% – до 170,7 млн тонн. Про це повідомила Державна служба статистики.

Повідомляється, що виробництво хліба і хлібобулочних виробів в Україні в січні-лютому склало 122,8 тис. тонн, що на 7,4% менше, ніж за аналогічний період 2020 року.

Зокрема, виробництво пшеничного хліба скоротилося на 9% – до 48,7 тис. тонн, пшенично-житнього – на 7,8%, до 37 тис. тонн.

Також за два місяці цього року Україна скоротила виробництво таких борошняних виробів: солодкого печива на 9,3% – до 21,5 тисячі тонн, здобної випічки на 11% – до 9,6 тисячі тонн, тортів і кондитерських виробів на 3,4 % – до 15,8 тисячі тонн.

Виробництво макаронних виробів скоротилося на 1,6% – до 9,4 тисячі тонн.

Раніше президент Всеукраїнської асоціації пекарів Олександр Тараненко.в інтерв’ю «Главкому» розповів, що Україна наростила імпорт борошна з Білорусі. також експерт зазначив, що з початку року зерно та борошно подорожчали, собівартість хліба виросла на 12%.

Україна на на 83% вичерпала річні квоти на безмитні поставки борошна.

Раніше еколог, голова Національної екологічної ради України Олександр Чистяков розповів, що снігопади добре вплинуть на врожай. Експерт прогнозує високий урожай пшениці цього року.

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства прогнозує врожай зернових культур у 2021 році на рівні рекордного показника 2019 року – 75 мільйонів тонн.

Аналітики ООН спрогнозували, яким буде врожай пшениці в Україні. В ООН переконані, що сніжна зима позитивно вплине на врожай зернових.

Читайте також: