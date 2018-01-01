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    Виробники сигарет розповіли, наскільки зростуть ціни з новим акцизом

    Ціна пачки сигарет в Україні в цьому році виросте на 4-5 грн в результаті зростання акцизів на 29,7% – так вважають виробники тютюнових виробів.
    «Ми оцінюємо, що після підвищення акцизного податку на 29,7% в 2018 році в середньому ціна пачки сигарет зросте на 4-5 грн. Однак необхідно враховувати, що на зростання цін впливає не тільки зростання акцизного податку, а й вартість сировини, напівфабрикатів , електроенергії, оплати праці та інших складових, в тому числі і девальвація
    • Сьогодні, 17:36
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    Ціна пачки сигарет в Україні в цьому році виросте на 4-5 грн
    Ціна пачки сигарет в Україні в цьому році виросте на 4-5 грн

    Ціна пачки сигарет в Україні в цьому році виросте на 4-5 грн в результаті зростання акцизів на 29,7% – так вважають виробники тютюнових виробів.

    «Ми оцінюємо, що після підвищення акцизного податку на 29,7% в 2018 році в середньому ціна пачки сигарет зросте на 4-5 грн. Однак необхідно враховувати, що на зростання цін впливає не тільки зростання акцизного податку, а й вартість сировини, напівфабрикатів , електроенергії, оплати праці та інших складових, в тому числі і девальвація національної валюти», - сказав агентству « Інтерфакс-Україна» начальник відділу по роботі з державними органами компанії «Брітіш Американ Тобакко Україна» Юрій Рилач.

    «Безумовно, таке зростання не порадує курців, але будемо оптимістичні - якби ставки визначалися в євро, а не в гривні, то зростання цін багато в чому залежало би і від валютних коливань», - повідомила директор департаменту корпоративних зв'язків «Філіп Морріс Україна» Наталя Бондаренко.

    Про інші зміни в житті українців в новому році читайте в матеріалі: Чому цей рік новий. Як зміниться життя українців у 2018-му

    акциз
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