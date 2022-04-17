Втрати росіян у війні в 10 разів перевищують українські – Арестович

Окупанти втрачають в Україні техніку і людей

Росіяни вбили велику кількість цивільних українців, проте поки встановити точну цифру неможливо

Втрати українські армії у війні з Росією приблизно у 10 разів менші, ніж в окупантів. Про це заявив радник голови Офісу президента Олексій Арестович в інтерв'ю російському правозахиснику Марку Фейгіну.

Арестович спростував озвучену російською стороною дезінформацію, що начебто втрати України вже перевищили 20 тисяч загиблих військових.

«Ми точно знаємо наші втрати до однієї людини. Ми їх скажемо потім. Наразі президент озвучив приблизну цифру. Вона набагато менша від російських втрат. Приблизно у 8 – 10 разів менше», – сказав радник голови Офісу президента.

За словами Арестовича, росіяни вбили велику кількість цивільних українців, проте поки встановити точну цифру неможливо.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський назвав приблизну кількість загиблих та поранених військовослужбовців ЗСУ від початку повномасштабної війни. За словами президента, на війні з Росією загинули 2 500 – 3 000 українських військових.

Нагадаємо, Генеральний штаб Збройних сил України 15 квітня оновив дані про втрати Росії в ході бойових дій після повномасштабного вторгнення в Україну. За інформацією українського командування, російська армія втратила приблизно 20 тис. людей особового складу.

Також стало відомо, скільки населених пунктів України звільнено від окупантів.

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