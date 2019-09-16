Вища рада правосуддя може звільнити одіозного суддю Ємельянова скандал



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Артур Ємельянов

Суддю Вищого господарського суду підозрюють у тиску на інших служителів Феміди

Вища рада правосуддя 17 вересня розгляне питання про звільнення Артура Ємельянова з посади судді Вищого господарського суду України.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на порядок денний ВРП.

Підставою для звільнення одіозного судді служить рішення Другої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя від 4 червня 2018 року №1695/2дп/15-18. Минулорічна перевірка Другої Дисциплінарної палати підтвердила, що дії судді Вищого господарського суду Ємельянова протягом 2013-2014 років свідчать про його втручання у процес здійснення судочинства суддею господарського суду Києва Аллою Пригуновою, вирішення конкретних судових справ, перешкоджання здійсненню судами правосуддя на визначених законом засадах, тиск на суддів шляхом спонукання, погроз, шантажу та іншого протиправного впливу.

Зокрема, Ємельянов, перебуваючи на посадах голови Ради суддів господарських судів України та заступника голови Вищого госпсуду, 7 лютого 2014 року прибув на виробничу нараду (збори) суддів господарського суду Києва і під час свого виступу на вказаній нараді здійснив неправомірний вплив на суддю Аллу Пригунову, також шляхом спонукання та тиску здійснив втручання у процес здійснення судочинства цією суддею.

15 січня 2019 року Вища рада правосуддя залишила без змін рішення Другої Дисциплінарної палати від 4 червня 2018 року №1695/2дп/15-18.

Нагадаємо, що 4 червня 2018 року ВРП тимчасово відсторонила суддю Вищого господарського суду Артура Ємельянова від здійснення правосуддя.

У жовтні 2017 року журналісти «Схем» повідомили, що колишня дружина судді Вищого госпсуду Ємельянова Світлана володіє елітною нерухомістю у різних куточках світу. Згодом стало відомо, що Департамент спеціальних розслідувань ГПУ порушив кримінальне провадження щодо неї за статтею «легалізація доходів, здобутих злочинним шляхом».