Вища рада правосуддя звільнила суддю за арешти активістів Євромайдану

Вища рада правосуддя вирішила звільнити Неганову з посади за порушення присяги

Вища рада правосуддя звільнила суддю Подільського райсуду Києва Наталію Неганову за арешти активістів Євромайдану. Про це 13 лютого повідомляє прес-центр ВРП. Питання про звільнення Неганової з посади судді розглядалося на підставі рішення Другої дисциплінарної палати від 7 червня 2017 року. «Підставою притягнення судді



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Вища рада правосуддя вирішила звільнити Неганову з посади за порушення присяги

Вища рада правосуддя звільнила суддю Подільського райсуду Києва Наталію Неганову за арешти активістів Євромайдану.

Про це 13 лютого повідомляє прес-центр ВРП.

Питання про звільнення Неганової з посади судді розглядалося на підставі рішення Другої дисциплінарної палати від 7 червня 2017 року.

«Підставою притягнення судді Неганової Н.В. до дисциплінарної відповідальності стали встановлені Другою Дисциплінарною палатою Вищої ради правосуддя факти порушення закону, допущені суддею під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді взяття під варту стосовно громадянина, який брав участь в масових акціях протесту, що мали місце у період з листопада 2013 року по лютий 2014 року», — йдеться у повідомленні.

Вища рада правосуддя вирішила звільнити Неганову з посади за порушення присяги (на підставі пункту 3 частини шостої статті 126 Конституції України).