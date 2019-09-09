Вишинський досі є підозрюваним у справі про держзраду



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Вишинського було затримано в Києві 15 травня 2018 року, у серпні 2019-го його звільнили з-під варти

«Юридично статус Вишинського у кримінальному провадженні не змінився. Обмін не вплинув на це», - заявили у прокуратурі АР Крим

Процесуальний статус керівника «РИА Новости-Украина» Кирила Вишинського в кримінальному провадженні, яке розслідують українські органи прокуратури, залишається попереднім - його підозрюють у державній зраді.

Про це 9 вересня повідомили у прокуратурі АР Крим.

«Юридично статус Вишинського у кримінальному провадженні не змінився. Обмін не вплинув на це. Також щодо Вишинського діє і обраний йому раніше запобіжний захід у вигляді особистої поруки», - заявили у прокуратурі АРК, яку цитує Інтерфакс-Україна.

Водночас у відомстві зазначили, що прокурори і надалі підтримуватимуть звинувачення в цій справі у суді, проте складно спрогнозувати розгляд з урахуванням всіх обставин і ймовірної відсутності Вишинського на засіданнях.

Нагадаємо, раніше Вишинський, який 7 вересня прибув до Москви в рамках російсько-українського обміну ув’язненими, заявив, що найближчим часом знову відправиться до Києва, щоб «брати участь в судових засіданнях і довести свою невинність».

Як відомо, 28 серпня Київський апеляційний суд ухвалив рішення відпустити з-під варти Вишинського.

Вишинського зобов'язали з'являтися до суду на першу вимогу, повідомляти про зміну місця проживання й утриматися від спілкування зі свідками у своїй справі.

Вишинського було затримано в Києві 15 травня 2018 року. Йому оголосили про підозру у кримінальному провадженні, відкритому за частиною 1 статті 111 (держзрада) Кримінального кодексу України.