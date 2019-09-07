Вишинський заявив, що хоче повернутися в Україну



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Головний редактор «РІА Новини Україна» Кирило Вишинський

Точна дата візиту в Україну буде визначена після консультації з адвокатами і секретаріатом суду

Головний редактор «РІА Новини Україна» Кирило Вишинський, який 7 вересня прибув до Москви в рамках російсько-українського обміну ув’язненими, найближчим часом знову відправиться до Києва.

Про це він повідомив в ефірі телеканалу «Росія 24».

«Я повернусь і буду брати участь в судових засіданнях. Хочу довести свою невинність», – сказав Вишинський. За його словами, наступне засідання у його справі призначено на 16 вересня, проте точна дата його візиту в Україну буде визначена після консультації з адвокатами і секретаріатом суду.

Також Вишинський заявив, що продовжить займатися журналістикою.

Як повідомлялося, 7 вересня Україна та Росія обмінялися утримуваними особами. Український та російський літаки вилетіли з Києва та Москви одночасно. На борту українського АН-148 «Україна» звільнених українців супроводжували заступник голови Офісу Президента України Кирило Тимошенко та помічник Президента Андрій Єрмак.

У «Борисполі» українців зустрічав президент Володимир Зеленський, родичі звільнених, багато журналістів.

Вишинського відпустили з СІЗО під особисте зобов’язання в кінці серпня. Редактор порталу знаходився під вартою з травня 2018 року за звинуваченням в державній зраді. За версією слідства, в 2014 році журналіст в Криму агітував за приєднання півострова до Росії, а потім надавав інформаційну підтримку «ДНР». За свою діяльність Вишинський таємно отримував гроші з Росії. Сам пропагандист неодноразово заперечував свою провину. У 2015 році Вишинський отримав російський паспорт, але не став відмовлятися від громадянства України.