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    Виступ Melovin на «Євробаченні-2018» за добу зібрав більше мільйона переглядів

    • Сьогодні, 20:00
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    <span>Виступ&nbsp;Melovin на Євробаченні-2018</span><br /><br /><br />
    Виступ Melovin на Євробаченні-2018


    Менш ніж за добу номер Melovin переглянув вже понад мільйон користувачів

    Виступ Melovin, представника України на «Євробаченні-2018», з яким він пройшов до фіналу музичного конкурсу, стає дедалі популярнішим у мережі.

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    Наразі відео виступу українського співака вибилося до трендів YouTube. Менш ніж за добу номер Melovin переглянув вже понад мільйон користувачів.

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    Як повідомлялося, 10 травня в Лісабоні визначилася друга десятка фіналістів «Євробачення-2018». Серед тріумфаторів другого півфіналу - і представник від України Melovin.

    Фінал «Євробачення» онлайн можна буде дивитися на сайті «Главком» 12 травня о 22:00. 

    Нагадаємо, в першому півфіналі за підсумками голосування глядачів, до фіналу міжнародного пісенного конкурсу пройшли 10 з 19-ти країн: Австрія, Естонія, Кіпр, Литва, Ізраїль, Чехія, Болгарія, Албанія, Фінляндія і Ірландія.

    В другому півфіналі за підсумками голосування глядачів, до фіналу міжнародного пісенного конкурсу пройшли 10 з 18-ти країн: Сербія, Молдова, Угорщина, Україна, Швеція, Австралія, Норвегія, Данія, Словенія і Нідерланди.

    Як відомо, російська співачка Юлія Самойлова, яку в 2017 році не було допущено до участі в конкурсі в Києві через візити до окупованого Криму, у фінал конкурсу не пройшла.

    Усі пісні учасників першого півфіналу «Євробачення-2018» (відео) 

    Усі пісні учасників другого півфіналу «Євробачення-2018» (відео)

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    Євробачення музика Україна Melovin
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