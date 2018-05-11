Melovin розповів, на що його надихнуло «Євробачення»

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Melovin планує створити новий парфум

Співак Melovin, який представляє Україну на «Євробаченні», в разі перемоги на конкурсі планує створити новий парфум.

Про це українець розповів на прес-конференції після другого півфіналу пісенного конкурсу.

На прес-конференції українця запитали про його хоббі - створення парфуму. Співак зізнався, що «Євробачення» надихнуло його на створення нового парфуму.

«Мені здається він (парфум – ред.) дуже буде пахнути сексом», - сказав Melovin.

Зазначимо, що в день відкриття конкурсу на блакитній доріжці «Євробачення» співак продемонстрував створений ним раніше парфум для Португалії з нотами шоколаду, вина та полуниці.

Також Melovin розповів, що його дуже активно підтримував Андрій Данилко, він же улюблениця конкурсу «Євробачення» Вєрка Сердючка.

Нагадаємо, в першому півфіналі за підсумками голосування глядачів, до фіналу міжнародного пісенного конкурсу пройшли 10 з 19-ти країн: Австрія, Естонія, Кіпр, Литва, Ізраїль, Чехія, Болгарія, Албанія, Фінляндія і Ірландія.

В другому півфіналі за підсумками голосування глядачів, до фіналу міжнародного пісенного конкурсу пройшли 10 з 18-ти країн: Сербія, Молдова, Угорщина, Україна, Швеція, Австралія, Норвегія, Данія, Словенія і Нідерланди.

Також у фіналі Євробачення виступлять п'ять представників країн-засновників Євробачення (Франції, Німеччини, Італії, Іспанії і Великобританії, - ред.) і країна-господиня конкурсу Португалія.

Гранд-фінал Євробачення 2018, в ході якого визначиться переможець, відбудеться в цю суботу, 12 травня.

Усі пісні учасників першого півфіналу «Євробачення-2018» (відео)

Усі пісні учасників другого півфіналу «Євробачення-2018» (відео)