Melovin виступить у першій половині фіналу «Євробачення-2018»

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На прес-конференції після другого півфіналу пісенного конкурсу фіналісти провели жеребкування

Український співак Melovin, який пройшов у фінал «Євробачення-2018» з піснею Under The Ladder, виступить у першій половині вирішального шоу. Такі результати жеребкування, яке провели відразу після закінчення прес-конференції переможців другого півфіналу.

У першій половині фінального шоу Melovin виступить з країною-господаркою Португалією, а також з майже всіма представниками «великої п'ятірки»: Іспанією, Великобританією, Німеччиною та Францією. Крім того, в першій частині фіналу виступлять Австрія, Албанія, Литва, Норвегія, Сербія, Словенія та Естонія. Крім норвежця Олександра Рибака, французького дуету Madame Monsieur і естонки Еліни Нечаєвої, в цій частині шоу серйозних фаворитів не буде.

Друга частина фінального концерту «Євробачення-2018» обіцяє бути більш насиченою, оскільки в ній зійдуться Австралія, Болгарія, Угорщина, Голландія, Данія, Ізраїль, Ірландія, Італія, Кіпр, Молдова, Фінляндія, Чехія та Швеція. Тобто, фактично вся верхівка таблиці букмекерів.

Точні місця у фіналі організатори Євробачення розіграють найближчим часом.

Нагадаємо, в першому півфіналі за підсумками голосування глядачів, до фіналу міжнародного пісенного конкурсу пройшли 10 з 19-ти країн: Австрія, Естонія, Кіпр, Литва, Ізраїль, Чехія, Болгарія, Албанія, Фінляндія і Ірландія.

В другому півфіналі за підсумками голосування глядачів, до фіналу міжнародного пісенного конкурсу пройшли 10 з 18-ти країн: Сербія, Молдова, Угорщина, Україна, Швеція, Австралія, Норвегія, Данія, Словенія і Нідерланди.

Також у фіналі Євробачення виступлять п'ять представників країн-засновників Євробачення (Франції, Німеччини, Італії, Іспанії і Великобританії, - ред.) і країна-господиня конкурсу Португалія.

Гранд-фінал Євробачення 2018, в ході якого визначиться переможець, відбудеться в цю суботу, 12 травня.

Усі пісні учасників першого півфіналу «Євробачення-2018» (відео)

Усі пісні учасників другого півфіналу «Євробачення-2018» (відео)