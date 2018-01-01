Порошенко прибув до Мюнхена на конференцію з безпеки
- Сьогодні, 18:35
-
Розсилка
Заплановано низку двосторонніх зустрічей у п'ятницю та суботу
Президент України Петро Порошенко прибув до Мюнхена, де має виступити на конференції з безпеки.
Як повідомляє Укрінформ, літак глави держави здійснив посадку.
Нагадаємо, що у Мюнхені розпочалася щорічна міжнародна конференція з безпеки.
Президент України Петро Порошенко у рамках своєї участі в 54-й Мюнхенській конференції з питань безпеки виступить увечері в п'ятницю, 16 лютого.
Глави МЗС країн «нормандської четвірки» проведуть зустріч в п'ятницю пізно ввечері або в суботу.
«Це пов'язано з логістичними проблемами з німецької сторони. Міністр закордонних справ Німеччини (Зігмар Габріель, – ред.) прилетить в Мюнхен тільки пізно ввечері. Я готовий зустрічатися хоч о третій годині ночі», – сказав Клімкін журналістам у Мюнхені.