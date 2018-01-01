  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Порошенко прибув до Мюнхена на конференцію з безпеки

    Заплановано низку двосторонніх зустрічей у п'ятницю та суботу
    Президент України Петро Порошенко прибув до Мюнхена, де має виступити на конференції з безпеки. Як повідомляє Укрінформ, літак глави держави здійснив посадку. Нагадаємо, що у Мюнхені розпочалася щорічна міжнародна конференція з безпеки. Президент України Петро Порошенко у рамках своєї участі в 54-й Мюнхенській конференції з питань
    • Сьогодні, 18:35
    • Розсилка
    Петро Порошенко&nbsp;
    Петро Порошенко 

    Заплановано низку двосторонніх зустрічей у п'ятницю та суботу

    Президент України Петро Порошенко прибув до Мюнхена, де має виступити на конференції з безпеки.

    Як повідомляє Укрінформ, літак глави держави здійснив посадку.

    Нагадаємо, що у Мюнхені розпочалася щорічна міжнародна конференція з безпеки.

    Президент України Петро Порошенко у рамках своєї участі в 54-й Мюнхенській конференції з питань безпеки виступить увечері в п'ятницю, 16 лютого.

    Глави МЗС країн «нормандської четвірки» проведуть зустріч в п'ятницю пізно ввечері або в суботу.

    «Це пов'язано з логістичними проблемами з німецької сторони. Міністр закордонних справ Німеччини (Зігмар Габріель, – ред.) прилетить в Мюнхен тільки пізно ввечері. Я готовий зустрічатися хоч о третій годині ночі», – сказав Клімкін журналістам у Мюнхені.

    Петро Порошенко літак президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ