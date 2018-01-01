Порошенко прибув до Мюнхена на конференцію з безпеки

Заплановано низку двосторонніх зустрічей у п'ятницю та суботу

Президент України Петро Порошенко прибув до Мюнхена, де має виступити на конференції з безпеки. Як повідомляє Укрінформ, літак глави держави здійснив посадку. Нагадаємо, що у Мюнхені розпочалася щорічна міжнародна конференція з безпеки. Президент України Петро Порошенко у рамках своєї участі в 54-й Мюнхенській конференції з питань