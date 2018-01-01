Вівторок принесе Україні сніг та морози
- Сьогодні, 08:13
-
Розсилка
У Києві сьогодні вдень від -7 до -5
Погода на сьогодні: 23 січня 2018 року на більшій частині України без істотних опадів, на сході і півдні очікується сніг, місцями з дощем, денна температура вдень від -7 до -1. Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі України з надзвичайних ситуацій.
За даними українських синоптиків, на заході країни без опадів, вдень від -7 до -2.
У північних регіонах також без опадів, вдень від -7 до -5.
У центральній частині опади очікуються тільки в Дніпропетровській області (сніг), денна температура повітря складе від -6 до -3.
На сході України очікується сніг, вдень від -7 до -3.
На півдні без опадів, тільки в Одеській і Херсонській областях, у Запорізькій - можливий сніг з дощем, у Миколаївській та в Криму сніг. Температура повітря вдень від -5 до -1.
Температура повітря складе від -7 до -5 вдень та від -13 до -11 вночі. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. В столиці вдень і вночі без істотних опадів.