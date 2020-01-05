Війна Путіна: в Bellingcat знайшли підтвердження обстрілів з боку російської армії на Донбасі



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Артилерійські удари російських Збройних сил з території Росії почалися в липні 2014 року Фото: З відкритих джерел

Група журналістів-розслідувачів спростовує заяви РФ про «громадянську війну» в Україні

Журналісти-розслідувачі Bellingcat знайшли підтвердження причетності російської армії до обстрілів на Донбасі.

Про це йдеться у звіті Bellingcat.

У ньому говориться, що влітку 2014 року Україна і США відкрито заявляли про участь в конфлікті російської армії. Згодом було опубліковано кілька доповідей, які підтвердили ці заяви та довели факти присутності і загибелі російських військовослужбовців на сході України, а також наявність на території російської військової техніки.

«Цей звіт являє собою детальне вивчення досі недостатньо розглянутого аспекту військового втручання Росії в цей конфлікт: артилерійських ударів по території України влітку 2014 року», - йдеться в звіті.

Зазначається, що артилерійські частини російських Збройних сил завдали принаймні 149 окремих артилерійських ударів на Донбасі влітку 2014 року. Також вдалося встановити ще 130 ймовірних артилерійських позицій

Також 127 зон ураження від артвогню знаходяться в межах трьох кілометрів від російського кордону, а загалом 408 зон в межах дальності російських артилерійських систем характеризуються траєкторією снарядів, що перетинає українсько-російський кордон.

«Судячи з загальної кількості воронок, влітку 2014 року російські військові випустили тисячі артилерійських снарядів по цілях на території України. Нестача наявних у відкритому доступі супутникових знімків і жорсткі критерії класифікації, які використовуються у звіті, означають, що ці цифри являють собою нижню межу оцінки дійсного числа атак. Цілком ймовірно, що атак було набагато більше, ніж 149», — заявляють розслідувачі.

Артилерійські удари російських Збройних сил з території Росії почалися в липні 2014 року та посилились в серпні і вересні 2014 року.