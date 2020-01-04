Бойовики на Донбасі незаконно утримують близько 300 українців, – Лутковська



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Представниця України в гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі Валерія Лутковська

Ми ще маємо велику кількість людей, які перебувають у незаконному утриманні на території ОРДЛО

В України є документи, які підтверджують, що бойовики незаконно утримують на Донбасі 101 людину, ще приблизно стосовно 200 осіб є інформація від родичів, але немає документів, сказала представниця України в гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі Валерія Лутковська.

3 січня представниця України в гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі Валерія Лутковська сказала в ефірі «Українського радіо», що із 16 січня продовжить роботу зі звільнення українців із російських в’язниць.

«Ми ще маємо велику кількість людей, які перебувають у незаконному утриманні на території ОРДЛО. Це близько 300 осіб. Стосовно 101 особи у нас є документи, які підтверджують незаконне утримання під вартою, а ще стосовно приблизно 200 осіб у нас є інформація від родичів, але немає документів», – розповіла вона.

Як повідомлялося, 7 вересня 2019 року між Україною і РФ відбувся обмін утримуваними особами у форматі «35 на 35». Серед українців, які повернулися додому, – політв’язні Олег Сенцов, Володимир Балух, Олександр Кольченко, Роман Сущенко, Микола Карп’юк, Станіслав Клих, Павло Гриб, Євген Панов, Артур Панов, Едем Бекіров, Олексій Сизонович, а також захоплені Росією біля Керченської протоки 24 моряки.

Нагадаємо, 29 грудня відбувся обмін утримуваними особами між Україною та окупованими районами Донбасу. За даними Служби безпеки України, з непідконтрольних територій повернулося 76 українців. Україна видала ОРДЛО 124 людини, повідомляла Лутковська.