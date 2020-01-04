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    Події в Україні

    Бойовики на Донбасі незаконно утримують близько 300 українців, – Лутковська

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    <p>Представниця України в гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі Валерія Лутковська</p> - Бойовики на Донбасі незаконно утримують близько 300 українців, – Лутковська

    Представниця України в гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі Валерія Лутковська

    Ми ще маємо велику кількість людей, які перебувають у незаконному утриманні на території ОРДЛО

    В України є документи, які підтверджують, що бойовики незаконно утримують на Донбасі 101 людину, ще приблизно стосовно 200 осіб є інформація від родичів, але немає документів, сказала представниця України в гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі Валерія Лутковська.

    3 січня представниця України в гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі Валерія Лутковська сказала в ефірі «Українського радіо», що із 16 січня продовжить роботу зі звільнення українців із російських в’язниць.

    «Ми ще маємо велику кількість людей, які перебувають у незаконному утриманні на території ОРДЛО. Це близько 300 осіб. Стосовно 101 особи у нас є документи, які підтверджують незаконне утримання під вартою, а ще стосовно приблизно 200 осіб у нас є інформація від родичів, але немає документів», – розповіла вона.

    Як повідомлялося, 7 вересня 2019 року між Україною і РФ відбувся обмін утримуваними особами у форматі «35 на 35». Серед українців, які повернулися додому, – політв’язні Олег Сенцов, Володимир Балух, Олександр Кольченко, Роман Сущенко, Микола Карп’юк, Станіслав Клих, Павло Гриб, Євген Панов, Артур Панов, Едем Бекіров, Олексій Сизонович, а також захоплені Росією біля Керченської протоки 24 моряки.

    Нагадаємо, 29 грудня відбувся обмін утримуваними особами між Україною та окупованими районами Донбасу. За даними Служби безпеки України, з непідконтрольних територій повернулося 76 українців. Україна видала ОРДЛО 124 людини, повідомляла Лутковська.

    бойовики на Донбасі Валерія Лутковська ОРДЛО обмін полоненими
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