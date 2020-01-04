Бойовики один раз порушили перемир’я – двоє військовиків отримали поранення



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Втрат серед бійців ЗСУ за минулу добу не було

Військовослужбовці отримали поранення внаслідок підриву на невстановленому вибуховому пристрої. Сьогодні на Донбасі бойовики один раз порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє штаб ООС.

Зі станкового автоматичного гранатомету та великокаліберного кулемету незаконні збройні формування обстріляли позиції українських захисників поблизу населеного пункту Новолуганське, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ».

Сьогодні під час пересування між взводними опорними пунктами, двоє військовослужбовців Об’єднаних сил отримали поранення внаслідок підриву на невстановленому вибуховому пристрої. Постраждалих було доставлено до медичного закладу та надана кваліфікована допомога.

Нагадаємо, за минулу добу бойовики на Донбасі тричі порушили режим припинення вогню.

Зокрема, зафіксовано обстріли з гранатометів різних систем великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу Новолуганського та Зайцевого, а також обстріл із великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу Василівки.

Втрат серед бійців ООС за минулу добу не було.