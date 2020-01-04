В мережі оприлюднили фото «радісного» післяноворічного Донецька



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Похмурий ранок. Донеччани не поспішали на вулицю, вважаючи за краще залишатися вдома Фото Віктор Костилін

На вулицях практично немає людей і машин

Житель окупованого Донецька показав, яким було місто в перший день 2020-го року. За його словами, перехожі зустрічалися лише де-не-де і поодинці. Кадри показав житель Донецька Віктор Костилін, пише ВВ.

Він зазначив, що фотографував не рано-вранці. Однак, донеччани все одно не поспішали на вулицю, вважаючи за краще залишатися вдома.

Не було і людей навколо новорічної ялинки.

«Похмурий ранок. 10:00 -10: 30. Народ навіть похмелитися не поспішає», – написав Костилін.

У кадр потрапили центральні вулиці «столиці» так званої «ДНР», площа Леніна. Людей і авто на фото практично немає.

Користувачі мережі почали коментувати опубліковані фотографії: »Ще трохи, і взагалі не буде чого знімати», «Загубили Донецьк, таке гарне місто раніше було», «Жах і морок, все, що можна сказати про нинішній Донецьк».

Також в Twitter місцеві жителі повідомили, що в кінці 2019 року виплатили зарплату тільки за липень.

Цей факт також не залишився без критики коментаторів місцевої «влади».

«За хорошу поведінку напевно. А взагалі згадую як знайомі шахтарі у 14-му били себе в груди, тільки і чув» ти нічо не розумієш «. Ось дійсно, півжиття прожив, а чогось так і не зрозумів», – пише користувач.

Нагадаємо, бойовики стали частіше стріляти по своїх позиціях.

Як повідомлялося, окупанти розграбували ще одне підприємство на Донбасі.