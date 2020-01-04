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    Події в Україні

    В мережі оприлюднили фото «радісного» післяноворічного Донецька

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    Похмурий ранок.&nbsp;Донеччани не поспішали на вулицю, вважаючи за краще залишатися вдома - В мережі оприлюднили фото «радісного» післяноворічного Донецька
    Похмурий ранок. Донеччани не поспішали на вулицю, вважаючи за краще залишатися вдома
    Фото Віктор Костилін

    На вулицях практично немає людей і машин

    Житель окупованого Донецька показав, яким було місто в перший день 2020-го року. За його словами, перехожі зустрічалися лише де-не-де і поодинці. Кадри показав житель Донецька Віктор Костилін, пише ВВ.

    Він зазначив, що фотографував не рано-вранці. Однак, донеччани все одно не поспішали на вулицю, вважаючи за краще залишатися вдома.

    Не було і людей навколо новорічної ялинки.

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    В мережі оприлюднили фото «радісного» післяноворічного Донецька
    В мережі оприлюднили фото «радісного» післяноворічного Донецька
    В мережі оприлюднили фото «радісного» післяноворічного Донецька
    В мережі оприлюднили фото «радісного» післяноворічного Донецька
    В мережі оприлюднили фото «радісного» післяноворічного Донецька
    В мережі оприлюднили фото «радісного» післяноворічного Донецька

    «Похмурий ранок. 10:00 -10: 30. Народ навіть похмелитися не поспішає», – написав Костилін.

    У кадр потрапили центральні вулиці «столиці» так званої «ДНР», площа Леніна. Людей і авто на фото практично немає.

    Користувачі мережі почали коментувати опубліковані фотографії: »Ще трохи, і взагалі не буде чого знімати», «Загубили Донецьк, таке гарне місто раніше було», «Жах і морок, все, що можна сказати про нинішній Донецьк».

    Також в Twitter місцеві жителі повідомили, що в кінці 2019 року виплатили зарплату тільки за липень.

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    Цей факт також не залишився без критики коментаторів місцевої «влади».

    «За хорошу поведінку напевно. А взагалі згадую як знайомі шахтарі у 14-му били себе в груди, тільки і чув» ти нічо не розумієш «. Ось дійсно, півжиття прожив, а чогось так і не зрозумів», – пише користувач.

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    Нагадаємо, бойовики стали частіше стріляти по своїх позиціях.

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    Як повідомлялося, окупанти розграбували ще одне підприємство на Донбасі.

    окупанти бойовики на Донбасі ДНР Донецьк новорічні свята місто
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