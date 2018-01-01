Військова прокуратура знайшла докази співпраці екс-нардепа Шепелєва з ФСБ

Прокуратура просить для Шепелєва запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави

Головна військова прокуратура встановила докази співпраці колишнього народного депутата Олександра Шепелєва з Федеральною службою безпеки (ФСБ) Російської Федерації. Про це журналістам повідомив заступник начальника відділу процесуального керівництва Головної військової прокуратури Руслан Кравченко під час перерви у закритому для ЗМІ судовому



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Фото: Уніан Олександр Шепелєв

Прокуратура просить для Шепелєва запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави

Головна військова прокуратура встановила докази співпраці колишнього народного депутата Олександра Шепелєва з Федеральною службою безпеки (ФСБ) Російської Федерації.

Про це журналістам повідомив заступник начальника відділу процесуального керівництва Головної військової прокуратури Руслан Кравченко під час перерви у закритому для ЗМІ судовому засіданні, на якому обирається запобіжний захід Шепелєву.

За його словами, за правопорушення, вчинені Шепелєвим, прокуратура просить запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави.

«В даному кримінальному провадженні Шепелєв підозрюється у розкраданні держмайна, також легалізації даного майна, службовому підробленні, а також організації викрадення автомобіля. Також в даному кримінальному проваджені встановлено докази щодо співпраці з ФСБ Російської Федерації, спрямованих проти безпеки України, проти національної безпеки, а також економічної безпеки України», - наголосив Кравченко.

Крім того, він уточнив, що у цьому провадженні Шепелєву загрожує позбавлення волі терміном до 12 років.

«Також в Оболонському районному суді розглядається окреме провадження. Там зараз здійснюється спеціальне судове провадження за обвинуваченням Шепелєва у вчиненні замовленого вбивства. Ще в Дарницькому районному суді розглядається окреме провадження за обвинувачення Шепелєва у замаху на вбивство», - сказав прокурор.

«Там, де замах на вбивство, саме замовлення вбивства - до довічного ув'язнення», - додав Кравченко.

Нагадаємо, Служба безпеки України затримала колишнього народного депутата Олександра Шепелєва за підозрою у скоєнні замаху на вбивство та скоєнні ще ряду злочинів, серед яких і розкрадання коштів.

У Шепелєва співробітники СБУ знайшли посвідчення так званого «Міністерства державної безпеки ДНР», яке було видане на інше ім'я — Микола Борух.

Вже відомо, що сторона обвинувачення буде клопотати про тримання під вартою на 60 діб без права на заставу для екс-нардепа Олександра Шепелєва, якого обвинувачують у заволодінні державними коштами.

Нагадаємо, екс-депутат Олександр Шепелєв у ніч на 6 липня 2014 року втік разом із конвоїром із лікарні швидкої допомоги, де перебував на лікуванні після екстрадиції та утримувався під вартою. Справу проти екс-нардепа було порушено в 2012 року.

Шепелєва звинувачували в причетності до розкрадання коштів «Родовід Банку» на суму більше 220 млн грн, а також в участі спільно з бізнесменом Павлом Борульком в організації розкрадання держкоштів рефінансування Нацбанку на суму 315 300 000 грн у березні-травні 2009 року. Крім того, його підозрюють у в участі у скоєнні замаху на вбивство.

Джерело: УНІАН