Військові хочуть показати журналістам ділянку розведення біля Петрівського



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Представників ЗМІ попередили, що треба мати шолом і бронежилет для відвідин ділянки розведення сил

У штабі Операції Об’єднаних сил планують у п'ятницю, 8 листопада, показати журналістам ділянку розведення у районі населених пунктів Богданівка і Петрівське Донецької області «для висвітлення початку практичного етапу розведення». Про це повідомляє пресцентр ООС.

«Завтра, 8 листопада 2019 року, відбудеться престур на ділянку розведення сил та засобів №3 у районі населених пунктів Богданівка і Петрівське Донецької області для висвітлення початку практичного етапу розведення», - зазначили у штабі.

Акредитованих журналістів збирають перед блокпостом на в’їзді до Богданівки Волноваського району Донецької області.

«Усім представникам ЗМІ обов'язково мати засоби захисту (шолом, бронежилет)», - додали у штабі.

Напередодні Міноборони заявило, що незаконні збройні формування Російської Федерації мінують території поблизу лінії розмежування, в тому числі так звану «сіру зону» на Донбасі.

Як повідомлялося, у Золотому-4 завершився етап розведення сил і засобів з обох сторін.

3 листопада скасували режим обмежень на переміщення в районі розведення в Золотому.

Зазначимо, також на початку тижня з’явилось відео, як депутат російської Держдуми, голова партії «Родіна» Олексій Журавльов відвідав Золоте після розведення сил. Журавльов незаконно приїхав на позиції російсько-терористичних сил у Золотому, через непідконтрольну ділянку кордону з Росією, стверджуючи, що це в нього такий «робочий візит».