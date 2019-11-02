Від завтра в районі розведення в Золотому можна буде вільно переміщатися, – генерал Мікац



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В цьому районі вже 12-й день не було жодного порушення режиму припинення вогню

У неділю, 3 листопада, буде скасовано режим обмежень на переміщення в районі розведення в Золотому.

Про це розповів журналістам командир оперативно-тактичного угруповання «Північ» генерал Олег Мікац, – повідомляє Інтерфакс-Україна.

«Починаючи із завтрашнього дня тут можна буде вільно переміщатися – відповідно виконувати всі заходи, які необхідно як для місцевого населення, так і волонтерів, журналістів та інших», – сказав Мікац під час брифінгу в Золотому-4 в Луганській області.

Він також повідомив журналістам, що в цьому районі вже 12-й день не було жодного порушення режиму припинення вогню.

Керівник української сторони спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК) на Донбасі полковник Олександр Борщевський поінформував, що о 12.00 розпочнеться розмінування території у зоні розведення і демонтаж заявлених фортифікаційних споруд». Надалі намічено відкрити в цьому районі автомобільно-пішохідне КПВВ.

За словами Борщевського, СЦКК також контролює ситуацію за допомогою 4 відеокамер, забезпечено також цілодобове чергування офіцерів СЦКК для контролю, і ведеться також відеофотофіксація співробітниками.

Заступник начальника штабу відділу стратегічних комунікацій полковник Дмитро Бородавко повідомив також, що в зоні безпеки в с. Катеринівка, де відбулось розведення, є 86 дворів, в них живуть 150 місцевих жителів, з них семеро дітей. За його словами, ніхто не заявляв про намір залишити село. Зараз тут поліція і районна влада забезпечує людей своєчасно хлібом, чергує швидка допомога.

Як повідомлялося, з 28 жовтня 2019 року в зоні проведення операції Об’єднаних сил почав діяти режим «Жовтий».

Знаходження і переміщення осіб в зоні ООС здійснюється тільки за наявності документів і з оглядом особистих речей і транспортних засобів.

Військовослужбовці і співробітники поліції в період дії режиму «Жовтий» отримують низку спеціальних повноважень: перевіряти у громадян документи, у разі їх відсутності – затримувати їх для встановлення особи, проводити огляд особистих речей, транспорту і багажу, безперешкодно входити на земельні ділянки та житлові будинки, використовувати у службових цілях транспорт і засоби зв’язку громадян.

Також встановлюються деякі обмеження для осіб, не задіяних в операції Об’єднаних сил – обмеження в’їзду та виїзду, отримання дозвільних документів, зберігання зброї, зокрема холодної та травматичної. Обмежується проведення фото- і відеозйомки, а також використання будь-яких радіостанцій у транспортних засобах.

Період дії спеціального режиму не уточнюється.

Як повідомлялося, у Золотому-4 завершився етап розведення сил і засобів з обох сторін.