У посольстві США схвалюють розведення сил у Золотому



Розсилка ВІДПРАВИТИ

США закликає Росію повністю виконати Мінські угоди та вивести свої сили зі сходу України

У Сполучених Штатах Америки (США) привітали завершення розведення сил в районі Золотого і закликають Російську Федерацію вивести всі свої сили зі сходу України.

Про це повідомляє посольство США в Україні в Facebook.

Зазначається, що США закликає Росію повністю виконати Мінські угоди та вивести всі свої сили зі сходу України.

«Ми вітаємо завершення відведення сил і засобів у Золотому і високо оцінюємо зусилля президента Володимира Зеленського та його команди із розв'язання конфлікту на сході України, які відновлюють суверенітет та територіальну цілісність країни», - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, раніше з’явилось відео, як депутат російської Держдуми, голова партії «Родіна» Олексій Журавльов відвідав Золоте після розведення сил. Журавльов незаконно приїхав на позиції російсько-терористичних сил у Золотому, через непідконтрольну ділянку кордону з Росією, стверджуючи, що це в нього такий «робочий візит».

Також нагадаємо, що народна депутатка Ірина Геращенко готує запит в СБУ щодо візиту російського депутата у Золоте.

Також нагадаємо, що наразі окупанти поширюють фейкові заяви про розведення біля Петрівського.

Як повідомлялося, у Золотому-4 завершився етап розведення сил і засобів з обох сторін.

3 листопада скасували режим обмежень на переміщення в районі розведення в Золотому.