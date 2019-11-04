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    У посольстві США схвалюють розведення сил у Золотому

    • Розсилка
    У посольстві США схвалюють розведення сил у Золотому

    США закликає Росію повністю виконати Мінські угоди та вивести свої сили зі сходу України

    У Сполучених Штатах Америки (США) привітали завершення розведення сил в районі Золотого і закликають Російську Федерацію вивести всі свої сили зі сходу України.

    Про це повідомляє посольство США в Україні в Facebook.

    Зазначається, що США закликає Росію повністю виконати Мінські угоди та вивести всі свої сили зі сходу України.

    «Ми вітаємо завершення відведення сил і засобів у Золотому і високо оцінюємо зусилля президента Володимира Зеленського та його команди із розв'язання конфлікту на сході України, які відновлюють суверенітет та територіальну цілісність країни», - йдеться у повідомленні.

    Зазначимо, раніше з’явилось відео, як депутат російської Держдуми, голова партії «Родіна» Олексій Журавльов відвідав Золоте після розведення сил. Журавльов незаконно приїхав на позиції російсько-терористичних сил у Золотому, через непідконтрольну ділянку кордону з Росією, стверджуючи, що це в нього такий «робочий візит».

    Також нагадаємо, що народна депутатка Ірина Геращенко готує запит в СБУ щодо візиту російського депутата у Золоте.

    Також нагадаємо, що наразі окупанти поширюють фейкові заяви про розведення біля Петрівського.

    Як повідомлялося, у Золотому-4 завершився етап розведення сил і засобів з обох сторін.

    3 листопада скасували режим обмежень на переміщення в районі розведення в Золотому.

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