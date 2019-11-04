Пристайко назвав нову дату можливого розведення на Донбасі



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Із розведенням сил у Петрівському буде завершено виконання всіх передумов для проведення зустрічі лідерів країн «нормандського формату»

Розведення сил у Петрівському, яке мало розпочатися у понеділок, 4 листопада, відтерміновується через зафіксовані раніше обстріли.

Про це заявив міністр закордонних справ Вадим Пристайко під час спільного з главою МЗС Естонії Урмасом Рейнсалу брифінгу.

«Що стосується нерозведення в зоні Петрівського. Ви знаєте, що за нашими оцінками, розведення мало початися сьогодні якраз, але декілька днів назад були обстріли в районі розведення, не просто в районі десь там, а в конкретній зоні розведення, що було зафіксовано також СММ ОБСЄ. Тому ми вимушені були перенести це розведення на той період, коли знову, як ми домовилися в 2016 році, буде досягнуто семиденного періоду тиші», - сказав Пристайко.

За його словами, як тільки буде досягнуто семи днів тиші, українська сторона буде готова до наступного етапу розведення.

Водночас міністр підкреслив, що із розведенням сил у Петрівському буде завершено виконання всіх передумов для проведення зустрічі лідерів країн «нормандського формату».

«Розраховуємо, що Російська Федерація усе ж таки знайде цього разу час для того, щоб чотири лідери зустрілися», - додав Пристайко та запевнив, що німецька, французька та українська сторони готові до зустрічі.

Нагадаємо, наразі окупанти поширюють фейкові заяви про розведення біля Петрівського.

Як повідомлялося, у Золотому-4 завершився етап розведення сил і засобів з обох сторін.

3 листопада скасували режим обмежень на переміщення в районі розведення в Золотому.

Зазначимо, раніше з’явилось відео, як депутат російської Держдуми, голова партії «Родіна» Олексій Журавльов відвідав Золоте після розведення сил. Журавльов незаконно приїхав на позиції російсько-терористичних сил у Золотому, через непідконтрольну ділянку кордону з Росією, стверджуючи, що це в нього такий «робочий візит».

Народна депутатка Ірина Геращенко готує запит в СБУ щодо візиту російського депутата у Золоте.

Джерело: Укрінформ