Росія висуває нові вимоги щодо нормандської зустрічі - МЗС



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Російська сторона висуває вимоги про підготовку документа

Росія вимагає заздалегідь узгодити підсумковий документ зустрічі нормандської четвірки, чого не було в попередніх домовленостях

Російська Федерація вимагає узгодити документ, який буде підсумком саміту Нормандської четвірки. Про це на брифінгу в понеділок, 4 листопада, заявив міністр закордонних справ Вадим Пристайко.

Зокрема, він підтвердив, що російська сторона висуває вимоги про підготовку документа.

«У вересні, коли ми домовлялися, було всього дві вимоги: формула Штайнмаєра і розведення на трьох ділянках. Ми завершуємо зараз третю ділянку, а російська сторона починає говорити про документ, який сторони повинні узгодити. Цієї вимоги не було, хоча якщо це документ, який повинен бути за результатами зустрічі, це можна підготувати. Ми готові до цієї зустрічі і сподіваємося, що якщо не буде обстрілів, почнемо розведення в Петрівському», - додав Пристайко.

Він також зазначив, що розведення сил в Петрівському Донецької області завершить виконання умов для проведення саміту нормандської четвірки.

«Ви знаєте, що за нашими оцінками розведення повинно було початися якраз сьогодні. Але кілька днів тому були обстріли в зоні розведення. Не просто в районі десь там, а в конкретній зоні розведення, що було зафіксовано також місією ОБСЄ. Тому ми були змушені перенести це розведення на той період, коли буде досягнуто семиденний період тиші», - зазначив Пристайко.

Він наголосив, що як тільки буде досягнуто цей період, українська сторона буде готова до наступного етапу розведення, і таким чином, завершить всі передумови для зустрічі нормандської четвірки.

Також Пристайко відреагував на візит російського депутата в Золоте.

Зазначимо, раніше з’явилось відео, як депутат російської Держдуми, голова партії «Родіна» Олексій Журавльов відвідав Золоте після розведення сил. Журавльов незаконно приїхав на позиції російсько-терористичних сил у Золотому, через непідконтрольну ділянку кордону з Росією, стверджуючи, що це в нього такий «робочий візит».

Також нагадаємо, що народна депутатка Ірина Геращенко готує запит в СБУ щодо візиту російського депутата у Золоте.

Також нагадаємо, що наразі окупанти поширюють фейкові заяви про розведення біля Петрівського.

Як повідомлялося, у Золотому-4 завершився етап розведення сил і засобів з обох сторін.

3 листопада скасували режим обмежень на переміщення в районі розведення в Золотому.

Джерело: РБК-Україна