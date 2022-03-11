На Чернігівщині ЗСУ звільнили п’ять населених пунктів

Російські терористи не можуть повноцінно вести бойові дії

Українські військові вигнали російських окупантів з п’яти населених пунктів на Чернігівщині. Тепер там майорять українські прапори. Про це повідомляється на сторінці ОТУ «Північ» у Facebook.

«Сили спротиву, що діють на Чернігівщині, своїми умілими діями, проявляючи при цьому неабияку рішучість, звільнили п’ять населених пунктів від кацапської орди.

Підрозділи Російської федерації не спроможні в повному обсязі вести бойові дії. Існує паніка серед офіцерського складу, що їх кинуло вище військово-політичне керівництво. Морально-психологічний стан солдат не сприяє виконанню завдань.

І як результат маємо над нашими населеними пунктами Чернігівщини державні прапори України і два бронетранспортери, які тепер будуть служити на благо українського народу», – йдеться у повідомленні.