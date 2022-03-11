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    Події в Україні

    На Чернігівщині ЗСУ звільнили п’ять населених пунктів

    Серед офіцерського складу агресора поширюється паніка - На Чернігівщині ЗСУ звільнили п’ять населених пунктів
    Серед офіцерського складу агресора поширюється паніка
    фото: ОТУ «Північ»/Facebook

    Російські терористи не можуть повноцінно вести бойові дії

    Українські військові вигнали російських окупантів з п’яти населених пунктів на Чернігівщині. Тепер там майорять українські прапори. Про це повідомляється на сторінці ОТУ «Північ» у Facebook.

    «Сили спротиву, що діють на Чернігівщині, своїми умілими діями, проявляючи при цьому неабияку рішучість, звільнили п’ять населених пунктів від кацапської орди.

    Підрозділи Російської федерації не спроможні в повному обсязі вести бойові дії. Існує паніка серед офіцерського складу, що їх кинуло вище військово-політичне керівництво. Морально-психологічний стан солдат не сприяє виконанню завдань.

    І як результат маємо над нашими населеними пунктами Чернігівщини державні прапори України і два бронетранспортери, які тепер будуть служити на благо українського народу», – йдеться у повідомленні.

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    Теги: ЗСУ Чернігівщина військові Facebook солдат #stoprussia
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    На Чернігівщині ЗСУ звільнили п’ять населених пунктів