На захоплених територіях окупанти страчують полонених українців – Генштаб

На території Херсонської області ворог робить спроби запровадити адміністративно-поліцейський режим

На території Херсонської області окупанти намагаються запровадити адміністративно-поліцейський режим. Про це йдеться у повідомленні на сторінці Генштабу Збройних сил України у Facebook.

На тимчасово захоплених ворогом територіях України починає активно працювати агресивна російська пропаганда.

«На тимчасово захоплених територіях починає активно працювати агресивна російська пропаганда. Поширюючи проросійськи меседжі, окупанти намагаються домовитися з місцевим населенням», – сказано у повідомленні.

Водночас на території Херсонської області ворог робить спроби запровадити адміністративно-поліцейський режим, створює систему комендатур для підтримання «порядку» у тимчасово окупованих населених пунктах.

Крім того, під час зіткнень з підрозділами ЗСУ, що тривають на території Чернігівської області, загарбники продовжують нести суттєві втрати. Внаслідок них особовий склад окупаційних військ на цьому напрямку деморалізований та здається у полон.

«В окремих населених пунктах противник, у порушення норм міжнародного гуманітарного права, здійснює грабежі, взяття в заручники та страти цивільного населення», – наголошується у повідомленні.

Нагадаємо, вранці 11 березня в Івано-Франківську пролунали вибухи біля аеропорту. Зазначимо, що за словами мера Луцька Ігоря Поліщука, вибухи сталися осторонь аеродрому. Наразі на місці події працюють рятувальники. За попередньою інформацією, жертв немає.

Внаслідок атаки російських окупантів по Луцьку у місті сталися руйнування. Зокрема тимчасово було припинено роботу двох котелень на вул. Карбишева і вул. Арцеулова.

Також сьогодні вранці російські окупанти завдали три авіаудари по Дніпру. Російські окупаційні війська з початку війни випустили по Україні 775 ракет.