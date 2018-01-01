Військові літаки Італії і Данії будуть патрулювати небо над країнами Балтії
- Сьогодні, 16:03
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Літаки базуватимуться в Литві і Естонії
На аеродромах в Естонії і Литві відбулися церемонії передачі естафети щодо патрулювання повітряного простору країн Балтії від США і Бельгії до Данії і Італії.
Так датські літаки F-16, які будуть базуватися на базі Шауляй в Литві, замінять американські винищувачі F-15. Це вже шостий раз, коли датські літаки беруть участь в місії повітряного патрулювання над країнами Балтії у рамках діяльності НАТО.
В той же час на аеродромі Амарі в Естонії італійські винищувачі Eurofighter Typhoon замінять бельгійські літаки протягом наступних чотирьох місяців. Це вже третій раз, коли італійські льотчики беруть участь в місії НАТО щодо патрулювання повітряного простору країн Балтії. Про це повідомляє офіційний сайт НАТО.