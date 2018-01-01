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    Військові літаки Італії і Данії будуть патрулювати небо над країнами Балтії

    Літаки базуватимуться в Литві і Естонії
    На аеродромах в Естонії і Литві відбулися церемонії передачі естафети щодо патрулювання повітряного простору країн Балтії від США і Бельгії до Данії і Італії. Так датські літаки F-16, які будуть базуватися на базі Шауляй в Литві, замінять американські винищувачі F-15. Це вже шостий раз, коли датські літаки беруть участь в місії повітряного
    • Сьогодні, 16:03
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    <span>F-16. Фото: lockheedmartin.com</span>
    F-16. Фото: lockheedmartin.com

    Літаки базуватимуться в Литві і Естонії

    На аеродромах в Естонії і Литві відбулися церемонії передачі естафети щодо патрулювання повітряного простору країн Балтії від США і Бельгії до Данії і Італії.

    Так датські літаки F-16, які будуть базуватися на базі Шауляй в Литві, замінять американські винищувачі F-15. Це вже шостий раз, коли датські літаки беруть участь в місії повітряного патрулювання над країнами Балтії у рамках діяльності НАТО.

    В той же час на аеродромі Амарі в Естонії італійські винищувачі Eurofighter Typhoon замінять бельгійські літаки протягом наступних чотирьох місяців. Це вже третій раз, коли італійські льотчики беруть участь в місії НАТО щодо патрулювання повітряного простору країн Балтії. Про це повідомляє офіційний сайт НАТО. 

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