Військові операції Об’єднаних сил потрапили під ворожий обстріл з «Градів»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

БМ-21 «Град»

Близько 21:00 противник застосував РСЗВ БМ-21 «Град» по позиціях українських військ в районі Авдіївки

Минулої доби, 16 травня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил ускладнилася. Вздовж всієї лінії зіткнення тривали активні бойові дії.

Про це йдеться у ранковому звіті прес-центру Об’єднаних сил.

«Російско-окупаційні війська, нехтуючи міжнародними угодами 66 разів порушили режим припинення вогню, з них 25 разів застосовували міномети, артилерію та реактивні системи залпового вогню БМ-21. Близько 21:00 противник застосував РСЗВ БМ-21 «Град» по позиціях наших військ в районі Авдіївки. Підрозділи Об’єднаних сил давали адекватну відповідь окупантам та вели активну оборону», - зазначили у прес-центрі.

На луганському напрямку активні бойові дії тривали в районах населених пунктів Новозванівка та Троїцьке. На застосування противником снайперських пар передові підрозділи українських військ вживали ефективні контрснайперські заходи.

На донецькому напрямку ворог активізувався в районах населених пунктів Луганське, Світлодарськ, Новолуганське, Майорськ. Постійно тривають бойові дії в районі Авдіївської промзони та населеного пункту Опитне. На маріупольському напрямку ворог активізувався в районах населених пунктів Водяне, Лебединське, Широкине.

«Під час бойових дій вчора двоє наших захисників загинуло, четверо отримали поранення. Поранених оперативно евакуйовано до шпиталю, де їм надано кваліфіковану медичну допомогу і їхньому життю нічого не загрожує», - додали у прес-центрі.

Поточної доби, 17 травня, обстановка на лінії зіткнення залишається контрольованою. Втрат серед українських захисників немає.

За даними розвідки, минулої доби противнику нанесено втрат – п’ятьох окупантів знищено та вісьмох поранено.

Як повідомляв «Главком», вчора в зоні операції Об'єднаних сил, від кулі снайпера, що потрапила в серце, загинув 41-річний Сергій Гундер з позивним Татарин.