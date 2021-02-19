Що «вибухнуло» у Вінниці: у Повітряних Силах дали пояснення

Зараз проводиться інтенсивна льотна підготовка бойової авіації, що передбачає полоти літаків з надзвуковою швидкістю

Сьогодні близько 13.00 у різних мікрорайонах Вінниці та за його межами було чутно потужний звук, схожий на вибух.

Користувачі мереж одразу почали гадати причину його походження. Одні припускали, що вибух стався на підприємстві «Медтехніка», що на Хмельницькому шосе. Однак там інформацію спростували, повідомивши, що працюють в штатному режимі.

Інші писали, що характерним хлопком військовий літак подолав звуковий бар’єр, треті згадали вибухи на складах під Калинівкою.

У командуванні Повітряних Сил ЗСУ пояснили, що його, ймовірно, зумовили інтенсивні навчання військових льотчиків, повідомляє Вінниця.info.

«У бригадах тактичної авіації Повітряних Сил Збройних Сил України проводиться інтенсивна льотна підготовка бойової авіації, що передбачає полоти літаків, зокрема і з надзвуковою швидкістю. Коли літак долає звуковий бар’єр, чути саме такий звук. Ймовірно люди саме це і почули», – розповів начальник служби зав’язків з громадськістю Повітряних Сил Збройних Сил України Юрій Ігнат.

Нагадаємо, 15 лютого, у Вінниці по вулиці Олександра Довженка, стався вибух у триквартирному одноповерховому будинку.