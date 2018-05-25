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    Військові знищили ворожі гаубиці та артилерійський склад терористів на Донбасі

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    Військові знищили ворожі гаубиці та артилерійський склад терористів на Донбасі

    Об’єднані сили дали адекватну відповідь на провокації противника

    Сьогодні о 4:45 бойовики обстріляли південну околицю Старої Миколаївки (колишньої Правдіївки), випустивши 17 снарядів 152-мм калібру.

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    Як повідомляє прес-центр штабу Операції Об’єднаних сил, один із снарядів влучив на територію військового об’єкта, де зберігалась невелика частина боєприпасів.

    «Ворог вів вогонь з житлових кварталів Комсомольского району міста Горлівки», - йдеться у повідомленні.

    За даними штабу, адекватна відповідь Об’єднаних сил (яка не проводилась проти мирних мешканців Горлівки, на що розраховував ворог) дозволила знищити 2 гаубиці та артилерійський склад 3 ОМСБр.

    В результаті ворожого обстрілу жертв серед цивільного населення не має, додали у прес-центрі.

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