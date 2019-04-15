Вєрка Сердючка виступить на «Євробаченні-2019»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Співак Андрій Данилко, який виступає в образі Вєрки Сердючки

Артист виступатиме із пісню Нетти Барзілай Toy

Андрій Данилко, який виступає в образі Вєрки Сердючки, таки вийде на сцену «Євробачення-2019». Упродовж кількох тижнів представники співака вели перемовини з організаторами шоу та врешті узгодили всі питання.

Наприкінці лютого українські ЗМІ повідомляли, що співак Андрій Данилко, який виступає в образі Вєрки Сердючки, може заспівати в Ізраїлі на міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення-2019», як запрошений гість. Однак офіційного підтвердження тоді не було, а представники просили завчасно не розголошувати даної інформації, щоб не нашкодити складним перемовинам.

Тепер же на офіційній Instagram-сторінці українського «Євробачення» повідомляють, що Андрій Данилко вийде на сцену в Тель-Авіві в образі Вєрки Сердючки.

Окрім цього, на грандіозному шоу глядачі зможуть побачити виступи переможців «Євробачення» Нетти Барзілай, Dana International, Кончіти Вурст та учасниці конкурсу 2018 року Елені Фурейри.

За задумом організаторів, співаки виконають пісні одне одного. Кончіта Вурст вийде на сцену з Heroes Монса, Монс виконає попурі з треком Елені Фурейри, Вєрка Сердючка заспіває хіт Нетти Toy, а Dancing Lasha Tumbai дісталася Елены Фурейра.





Спеціальним гостем «Євробачення-2019» буде голлівудська акторка ізраїльського походження Галь Гадот, найбільш відома за фільмом «Диво-жінка». Також Мадонна офіційно підтвердила свою участь у вокальному шоу.

Нагадаємо, що суперзірка Мадонна збирається виступити на пісенному конкурсі Євробачення в ізраїльському Тель-Авіві, де презентує свою нову пісню.

Зазначимо, що 23 лютого в українському національному відборі на «Євробачення-2019» перемогла співачка Maruv. За підсумками фіналу вона здобула 11 балів із 12 можливих. Члени журі поставили співачці п’ять балів, за результатами глядацьких голосувань Maruv отримала максимум - шість балів.

Згодом Maruv відмовилася їхати на «Євробачення».

Гурти Freedom Jazz та Kazka також відмовилися від участі в «Євробаченні».

«Євробачення-2019» пройде з 14 по 18 травня в Тель-Авіві. В цьому році Україна не буде брати участь у конкурсі.