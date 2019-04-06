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    Ірина Білик у свій день народження звернулась до міністра культури

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    Ірина Білик: Досі у багатьох містах немає красивих залів - Ірина Білик у свій день народження звернулась до міністра культури
    Ірина Білик: Досі у багатьох містах немає красивих залів

    Суперзірка назвала назвала топ-політика, який зробив приємний для неї жест

    Українська зірка, співачка Ірина Білик у свій день народження дала пораду міністру культури Євгену Ніщуку звернути увагу на артистів, яким за 60-70 років.

    «Я б на місці Євгена Нищука створила наглядову раду, яка б дбала про легендарних артистів, чиї пісні відмовляються брати на радіо. Щоб міністерство культури влаштовувало творчі вечори, концерти. І старші за віком артисти могли мати роботу, утримувати своїх онуків, дітей. Але цим ніхто не займається, нікому це не потрібно», - зазначила вона.

    Крім того, Ірина Білик, яка починала кар'єру 30 років тому, зазначила, що відтоді в шоу-бізнесі «стало комфортніше». «З'явився райдер. Я перша людина, яка ввела в Україні це поняття. Мене досі багато дякують. Перша розповідала, в якому готелі хочу жити, що повинна бачити на майданчику», з зазначила вона.

    Водночас артистка наголосила, що досі у багатьох містах немає красивих залів. «Наприклад, приїжджаю в Ужгород. Сходинки як були розбиті 25 років тому, такими ж і залишаються. У багатьох залах ями на сцені. Я на концерті говорила: якщо в залі є депутат міськради, нехай приходить за лаштунки - я готова дати грошей на ремонт. Ніхто не зайшов», - сказала вона і додала, що «просто депутатам ніколи ходити на концерти».

    «Мені тільки Юлія Володимирівна Тимошенко передала на сольний концерт у Палаці Україна величезний букет. Єдина з політиків. Було дуже приємно», - розповіла співачка.

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