Влада Фіджі заявила про завершення епідемії



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На Фіджі впоралися з коронавірусом та чекають туристів

У країні вже впродовж 45 днів не виявлено жодного випадку коронавірусу

Уряд Фіджі офіційно оголосив про подолання епідемії коронавірусу у країні.

Про це повідомляє Fijian Broadcasting Corporation.

«Прем’єр-міністр Вореке Бейнімарама підтвердив, що у Фіджі вилікувався останній пацієнт із Covid-19», - йдеться у повідомленні.

За словами глави уряду, в країні вже впродовж 45 днів не виявлено жодного випадку коронавірусу.

Крм того, у республіці не зафіксовано жодної смерті від Covid-19.

Фото: Фрэнк Мбаинимарама / Twitter

Перший випадок зараження коронавірусом на Фіджі був зареєстрований 19 березня. З початку епідемії в країні було виявлено 18 випадків зараження