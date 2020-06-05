Влада Фіджі заявила про завершення епідемії
На Фіджі впоралися з коронавірусом та чекають туристів
У країні вже впродовж 45 днів не виявлено жодного випадку коронавірусу
Уряд Фіджі офіційно оголосив про подолання епідемії коронавірусу у країні.
Про це повідомляє Fijian Broadcasting Corporation.
«Прем’єр-міністр Вореке Бейнімарама підтвердив, що у Фіджі вилікувався останній пацієнт із Covid-19», - йдеться у повідомленні.
За словами глави уряду, в країні вже впродовж 45 днів не виявлено жодного випадку коронавірусу.
Крм того, у республіці не зафіксовано жодної смерті від Covid-19.
Фото: Фрэнк Мбаинимарама / Twitter
Перший випадок зараження коронавірусом на Фіджі був зареєстрований 19 березня. З початку епідемії в країні було виявлено 18 випадків зараження
Раніше стало відомо, що українці поки не зможуть подорожувати до країн Євросоюзу.
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