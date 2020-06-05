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    Влада Фіджі заявила про завершення епідемії

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    <span>На Фіджі впоралися з коронавірусом та чекають туристів&nbsp;</span> - Влада Фіджі заявила про завершення епідемії
    На Фіджі впоралися з коронавірусом та чекають туристів 

    У країні вже впродовж 45 днів не виявлено жодного випадку коронавірусу

    Уряд Фіджі офіційно оголосив про подолання епідемії коронавірусу у країні.

    Про це повідомляє Fijian Broadcasting Corporation.

    «Прем’єр-міністр Вореке Бейнімарама підтвердив, що у Фіджі вилікувався останній пацієнт із Covid-19», - йдеться у повідомленні.

    За словами глави уряду, в країні вже впродовж 45 днів не виявлено жодного випадку коронавірусу.

    Крм того, у республіці не зафіксовано жодної смерті від Covid-19.

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    Фото: Фрэнк Мбаинимарама / Twitter

    Перший випадок зараження коронавірусом на Фіджі був зареєстрований 19 березня. З початку епідемії в країні було виявлено 18 випадків зараження

    Як повідомлялося, раніше Чорногорія офіційно оголосила про припинення епідемії коронавірусу.
    Також відомо, що Греція відкриє кордони для українців вже у липні.

    Раніше стало відомо, що українці поки не зможуть подорожувати до країн Євросоюзу

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