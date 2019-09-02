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    Влада Харкова хоче заборонити через суд проведення ЛГБТ-маршу

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    Мер Харкова Геннадій Кернес - Влада Харкова хоче заборонити через суд проведення ЛГБТ-маршу
    Мер Харкова Геннадій Кернес
    Фото:facebook.com

    Харківська міська рада не в змозі заборонити захід, проте звертатиметься в суд для його обмеження

    Мер Харкова Геннадій Кернес заявив, що керівництво міста має намір звернутися до суду з проханням обмежити проведення Маршу рівності, який призначений на 15 вересня. Про це йдеться у Facebook харківського мера.

    За його словами, Харківська міська рада не в змозі заборонити захід, однак звертатиметься в суд для його обмеження.

    «Харківська міськрада не має права забороняти подібні заходи. Але я, як міський голова, у відповіді за спокій в Харкові. Тому прийнято рішення звернутися до суду з проханням обмежити проведення ХарьковПрайда», - повідомив мер Харкова.

    Він зазначив, що жоден подібний захід у місті не проходило спокійно, без сутичок між учасниками ходи і його супротивниками. Також він зазначив, що Марш рівності може призвести до заворушень та провокацій.

    «У соцмережах організатори ХарьковПрайда, призначеного на 15 вересня, активно рекламують це дійство. З іншого боку - на сайті міськради була зареєстрована петиція про його заборону, яка за кілька днів набрала 5837 голосів противників заходу. Знаю, що проведенням ХарьковПрайда стурбовані й силовики - у прифронтовому місті можуть бути провокації під час параду», - повідомив Кернес.

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