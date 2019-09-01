Свобода, рівність, любов. Фоторепортаж з одеського Прайда



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В Одесі 31 серпня пройшов Марш Рівності в підтримку прав ЛГБТ-спільноти. У ньому взяли участь близько трьохсот осіб. Прайд обійшовся без серйозних сутичок

Колона представників ЛГБТ-спільноти та їх прихильників стартувала від Грецького парку приблизно о 10:30. Прайд рушив по Приморському бульвару до мерії, там учасників чекали противники одностатевої любові. Більшість з них тримали плакати, що захищають традиційні цінності, і не проявляли агресії.

Опоненти Прайда встали в початок колони зі своїми плакатами, вигукуючи гасла на захист традиційної сім'ї. Представники ЛГБТ-спільноти намагалися перекричати їх в мікрофони.

Серйозних сутичок не відбулося, але були затримані троє молодих людей за порушення громадського порядку.

Хлопці негативно висловлювалися на адресу ЛГБТ-спільноти, використовуючи ненормативну лексику. На всіх трьох в Приморському відділі поліції склали адмінпротоколи за дрібне хуліганство.

Від будівлі мерії колона пішла до розі Пушкінської і Дерибасівській, біля будівлі обласної прокуратури активісти організували відкритий мікрофон. Представники квір-культури декларували свої цінності і свободи.

Після цього учасники Прайда сіли в автобуси і поїхали з центру міста. Марш Рівності закінчився близько 11:40. Під час його проведення уздовж маршруту активістів чергувало більше 500 співробітників Нацполіціі і Нацгвардії.

Нагадаємо, в Одесі сьогодні після Прайда пройде Хресний хід проти «пропаганди гомосексуальних гріхів».

Джерело: Пушкинская.net