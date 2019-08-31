В Одесі на «прайді» затримали трьох чоловіків



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Фото: dumskaya.net

Поліція склала протоколи за дрібне хуліганство

У Одесі під час акції «Одеса-Прайд 2019» затримали трьох чоловіків, які намагалися здійснити провокації. Про це повідомляє пресслужба поліції.

За даними правоохоронців, під час ходи учасників «прайду» деякі особи намагалися вчинити провокацію та розпочати конфлікт. Так, співробітники поліції затримали трьох оcіб, які намагалися спровокувати сутичку з учасниками акції та правоохоронцями.

«Завдяки профілактичним заходам сутички між учасниками та противниками акції вдалося уникнути», - додали в поліції.

Як зазначається, щодо затриманих правопорушників були складені адміністративні протоколи за статтею 173 КУпАП, а саме - дрібне хуліганство. Інших правопорушень під час акції не було зафіксовано.

В місцевому виданні «Думская» повідомили, що участь в «прайді» взяли близько 300 осіб, а за правопорядком стежили майже 500 співробітників поліції.

Нагадаємо, ряд релігійних організацій Одеси виступив зі зверненням до міського голови Одеси Геннадія Труханова, попросивши того не допустити проведення в місті ЛГБТ-акції.