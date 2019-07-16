Влада Таїланду заявила про завершення правління військових у країні



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Військові у Таїланді

Тепер Таїланд буде функціонувати як «нормальна демократія» після п'яти років правління військових

Голова уряду військових Таїланду Прают Чан-Оча оголосив, що відсьогодні його країна стає демократичною республікою.

Про це інформує портал Vietnam Plus.

«15 липня прем'єр-міністр Таїланду Прают Чан-Оча офіційно подав у відставку з посади голови уряду військових, сказавши, що тепер Таїланд буде функціонувати як нормальна демократія після п'яти років правління військових», - йдеться у повідомленні.

Прают Чан-Оча у телевізійному зверненні сказав, що військове правління принесло успіх у багатьох галузях, від боротьби з незаконним рибальством та торгівлею людьми до порятунку 12 хлопчиків та їхнього футбольного тренера, які потрапили у пастку в затопленій печері минулого року.

«Таїланд стає повністю демократичною країною з конституційною монархією, з парламентом, члени якого обираються», - сказав прем'єр-міністр. Всі проблеми вирішуватимуться в межах демократичної системи без використання спеціальних повноважень, додав політик.

Минулого тижня голова уряду використав свої розширені повноваження востаннє, щоб припинити обмеження для засобів масової інформації, в той же час передавши цивільні судові справи з військових до цивільних судів, згортаючи широкі повноваження, якими володів очолюваний ним військовий уряд.