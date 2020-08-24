Власна вода та пекарня. Нацгвардійці отримали подарунок на День Незалежності



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Нацгвардійцям оновили їдальню, замінили системи водопостачання, каналізації, вентиляції, електропроводку, встановили нову сантехніку

У військовій частині 3035 Національної гвардії України запустили цех з виробництва питної води для потреб власних підрозділів, інформує прес-служба Східного територіального управління Національної гвардії України.

Для очищення води використовується сучасна та безпечна технологія зворотного осмосу.

«Потужності нашого сучасного цеху дозволяють очищувати близько 1000 літрів води за години, та, відповідно, понад 7 тисяч літрів за добу, - розповідає начальник продовольчої служби військової частини 3035 старший лейтенант Владислав Нестерук. – Сам виробничий процес доволі простий та автоматизований, вода проходить п’ять ступенів очищення. Під час цього процесу всі домішки, окрім кисню, зливаються до стоків».

Крім того, на базі військового містечка № 5 провели комплексний ремонт приміщення пекарні. Наразі тут щодня випікають щонайменше 300 кг хліба та великий асортимент смаколиків. Також оновили їдальню, замінили системи водопостачання, каналізації, вентиляції, електропроводку, встановили нову сантехніку