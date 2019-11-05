Білл Гейтс поступився другим місцем в рейтингу Forbes мільярдерові з Франції
Від глави Amazon Джеффа Безоса Арно відстає майже на $5,5 млрд
Президент групи компаній Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернар Арно обігнав Білла Гейтса в списку найбагатших людей світу.
Це випливає з рейтингу Forbes, який оновлюється в режимі реального часу.
Бернар Арно піднявся на другу сходинку з показником $107 млрд. Засновник Microsoft Гейтс - на третій, його статки журнал оцінює в $106,8 млрд.
На першому місці як і раніше знаходиться засновник Amazon Джефф Безос ($112,4 млрд).
У березні Forbes опублікував 33-й щорічний рейтинг мільярдерів. Тоді Арно виявився лише на четвертому місці з $76 млрд, поступившись Безосу ($131 млрд), Гейтсу ($96,5 млрд) і главі Berkshire Hathaway Уоррену Баффетту ($82,5 млрд).
Статки Арно збільшуються завдяки зростанню ціни акцій LVMH, яке триває з початку жовтня.
Згідно з даними торгів, у вівторок, 5 листопада, вартість паперів на біржі досягла історичного піку - €400,9 за папір. На початку 2019 року акції LVMH коштували близько € 253 за штуку.