Білл Гейтс поступився другим місцем в рейтингу Forbes мільярдерові з Франції



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Французький бізнесмен Арно став другою найбагатшою людиною в світі

Від глави Amazon Джеффа Безоса Арно відстає майже на $5,5 млрд

Президент групи компаній Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернар Арно обігнав Білла Гейтса в списку найбагатших людей світу.

Це випливає з рейтингу Forbes, який оновлюється в режимі реального часу.

Бернар Арно піднявся на другу сходинку з показником $107 млрд. Засновник Microsoft Гейтс - на третій, його статки журнал оцінює в $106,8 млрд.

На першому місці як і раніше знаходиться засновник Amazon Джефф Безос ($112,4 млрд).

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У березні Forbes опублікував 33-й щорічний рейтинг мільярдерів. Тоді Арно виявився лише на четвертому місці з $76 млрд, поступившись Безосу ($131 млрд), Гейтсу ($96,5 млрд) і главі Berkshire Hathaway Уоррену Баффетту ($82,5 млрд).

Статки Арно збільшуються завдяки зростанню ціни акцій LVMH, яке триває з початку жовтня.

Згідно з даними торгів, у вівторок, 5 листопада, вартість паперів на біржі досягла історичного піку - €400,9 за папір. На початку 2019 року акції LVMH коштували близько € 253 за штуку.