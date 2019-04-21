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    Внаслідок терактів у Шрі-Ланці загинули понад 50 людей

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    <p>Вибухи у Шрі-Ланці прогриміли вранці 21 квітня</p> - Внаслідок терактів у Шрі-Ланці загинули понад 50 людей

    Вибухи у Шрі-Ланці прогриміли вранці 21 квітня

    Фото: twitter.com/aashikchin

    Вибухи сталися у трьох готелях класу люкс і церкві Святого Антонія у Коломбо, а також у двох католицьких церквах за межами столиці Шрі-Ланки

    За попередніми даними, в результаті шести вибухів в церквах і готелях на Шрі-Ланці загинули понад 50 осіб. Ще щонайменше 180 осіб постраждали.

    Про це з посиланням на дані місцевої поліції повідомляє Reuters.

    Вибухи прогриміли вранці 21 квітня. Як повідомило AFP з посиланням на поліцію, вибухи сталися у трьох столичних готелях класу люкс і церкві Святого Антонія, а також у двох католицьких церквах за межами Коломбо.

    Представник служб безпеки заявив Associated Press, що вибухи в двох церквах, за попередніми даними, могли влаштувати терористи-смертники.

    Раніше повідомлялося, що під час святкування католицького Великодня на Шрі-Ланці у двох церквах сталися вибухи.

    Нагадаємо, 15 березня у новозеландському місті Крайстчерч стався теракт в мечетях Аль-Нур і Лінвуд Масджид після денної молитви, де зловмисник влаштував стрілянину. 

    В результаті нападу тоді загинули 50 людей у віці від 3 до 77 років, понад 40 людей отримали поранення. 

    Джерело: Интерфакс

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