Внаслідок терактів у Шрі-Ланці загинули понад 50 людей



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Вибухи у Шрі-Ланці прогриміли вранці 21 квітня Фото: twitter.com/aashikchin

Вибухи сталися у трьох готелях класу люкс і церкві Святого Антонія у Коломбо, а також у двох католицьких церквах за межами столиці Шрі-Ланки

За попередніми даними, в результаті шести вибухів в церквах і готелях на Шрі-Ланці загинули понад 50 осіб. Ще щонайменше 180 осіб постраждали.

Про це з посиланням на дані місцевої поліції повідомляє Reuters.

Вибухи прогриміли вранці 21 квітня. Як повідомило AFP з посиланням на поліцію, вибухи сталися у трьох столичних готелях класу люкс і церкві Святого Антонія, а також у двох католицьких церквах за межами Коломбо.

Представник служб безпеки заявив Associated Press, що вибухи в двох церквах, за попередніми даними, могли влаштувати терористи-смертники.

Раніше повідомлялося, що під час святкування католицького Великодня на Шрі-Ланці у двох церквах сталися вибухи.

Нагадаємо, 15 березня у новозеландському місті Крайстчерч стався теракт в мечетях Аль-Нур і Лінвуд Масджид після денної молитви, де зловмисник влаштував стрілянину.

В результаті нападу тоді загинули 50 людей у віці від 3 до 77 років, понад 40 людей отримали поранення.

Джерело: Интерфакс