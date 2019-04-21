На Шрі-Ланці у двох церквах прогриміли вибухи, є жертви



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Щонайменше 80 людей отримали поранення під час вибухів у церквах у Шрі-Ланці Фото: dailymirror.lk

Одна з церков, в яких прогриміли вибухи, знаходиться на півночі Коломбо, а інша - в місті Негомбо

Під час святкування католицького Великодня на Шрі-Ланці у двох церквах сталися вибухи. Щонайменше 80 людей отримали поранення.

Про це повідомляє AFP.

Одна з церков, в яких прогриміли вибухи, знаходиться на півночі Коломбо, а інша - в місті Негомбо на північ від столиці країни.

An explosion reported at the premises of the St. Anthony's Church in Kochchikade Colombo #lka pic.twitter.com/3qlNBvV0Q0 — Aashik Nazardeen (@aashikchin) 21 квітня 2019 р.

Інформація про стан поранених поки не надходила.

У свою чергу Reuters також повідомляє про два вибухи в готелях в столиці Шрі-Ланки Коломбо.

Обставини з’ясовуються.

За даними порталу News First, за попередніми даними поліції, в результаті вибухів загинуло більше 10 людей.

Нагадаємо, 15 березня у новозеландському місті Крайстчерч стався теракт в мечетях Аль-Нур і Лінвуд Масджид після денної молитви, де зловмисник влаштував стрілянину. Вбивця вів пряму трансляцію розстрілу парафіян в мечеті.

Терористом виявився 28-річний австралієць Брентон Таррант. Він написав 37-сторінковий маніфест, який описує його наміри. У ньому злочинець каже: «Це терористичний акт».

В результаті нападу загинули 50 людей у віці від 3 до 77 років, понад 40 людей отримали поранення.

Джерело: УНН