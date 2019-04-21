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    На Шрі-Ланці у двох церквах прогриміли вибухи, є жертви

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    <p>Щонайменше 80 людей отримали поранення під час вибухів у церквах у Шрі-Ланці</p> - На Шрі-Ланці у двох церквах прогриміли вибухи, є жертви

    Щонайменше 80 людей отримали поранення під час вибухів у церквах у Шрі-Ланці

    Фото: dailymirror.lk

    Одна з церков, в яких прогриміли вибухи, знаходиться на півночі Коломбо, а інша - в місті Негомбо

    Під час святкування католицького Великодня на Шрі-Ланці у двох церквах сталися вибухи. Щонайменше 80 людей отримали поранення.

    Про це повідомляє AFP.

    Одна з церков, в яких прогриміли вибухи, знаходиться на півночі Коломбо, а інша - в місті Негомбо на північ від столиці країни.

    Інформація про стан поранених поки не надходила.

    У свою чергу Reuters також повідомляє про два вибухи в готелях в столиці Шрі-Ланки Коломбо.

    Обставини з’ясовуються.

    За даними порталу News First, за попередніми даними поліції, в результаті вибухів загинуло більше 10 людей.

    Нагадаємо, 15 березня у новозеландському місті Крайстчерч стався теракт в мечетях Аль-Нур і Лінвуд Масджид після денної молитви, де зловмисник влаштував стрілянину. Вбивця вів пряму трансляцію розстрілу парафіян в мечеті.

    Терористом виявився 28-річний австралієць Брентон Таррант. Він написав 37-сторінковий маніфест, який описує його наміри. У ньому злочинець каже: «Це терористичний акт». 

    В результаті нападу загинули 50 людей у віці від 3 до 77 років, понад 40 людей отримали поранення. 

    Джерело: УНН

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