На Шрі-Ланці у двох церквах прогриміли вибухи, є жертви

Під час святкування католицького Великодня на Шрі-Ланці у двох церквах сталися вибухи. Щонайменше 80 людей отримали поранення.

Про це повідомляє AFP.

Одна з церков, в яких прогриміли вибухи, знаходиться на півночі Коломбо, а інша - в місті Негомбо на північ від столиці країни.

An explosion reported at the premises of the St. Anthony's Church in Kochchikade Colombo #lka pic.twitter.com/3qlNBvV0Q0