Vodafone підвищує тарифи на мобільний зв’язок в Україні
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Компанія Vodafone збільшує абонплату і надасть більшу кількість хвилин для дзвінків по Україні
Мобільний оператор Vodafone Україна у березні змінює умови тарифних планів. Так, з 22 березня зміняться умови тарифного плану Vodafone SuperNet, а з 15 березня - Family Plus.
Як повідомляє Finance.ua, після запровадження змін збільшиться абонплата, надасться більша кількість хвилин для дзвінків по Україні, обсяг трафіку і зміниться розрахунковий період з чотирьох тижнів на місяць.
Вартість тарифного плану SuperNet Start становитиме 80 грн на місяць. Кількість пакетних хвилин для дзвінків по Україні збільшиться з 65 хвилин до 80 хвилин.
У тарифі Vodafone SuperNet Pro – 110 грн на місяць. У пакеті збільшили кількість пакетних локальних хвилин (з 100 хвилин до 120 хвилин) і обсяг передплаченого трафіку – з 8 ГБ до 10 ГБ.
У найдорожчому тарифі Vodafone SuperNet Unlim абонплата зросте до 150 грн на місяць.
Нагадаємо, найбільші оператори мобільного зв'язку – «Київстар», Vodafone, Lifecell - у лютому 2019 року скасували деякі тарифні плани для абонентів.