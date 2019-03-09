Vodafone підвищує тарифи на мобільний зв’язок в Україні



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У найдорожчому тарифі Vodafone SuperNet Unlim абонплата зросте до 150 грн на місяць

Компанія Vodafone збільшує абонплату і надасть більшу кількість хвилин для дзвінків по Україні

Мобільний оператор Vodafone Україна у березні змінює умови тарифних планів. Так, з 22 березня зміняться умови тарифного плану Vodafone SuperNet, а з 15 березня - Family Plus.

Як повідомляє Finance.ua, після запровадження змін збільшиться абонплата, надасться більша кількість хвилин для дзвінків по Україні, обсяг трафіку і зміниться розрахунковий період з чотирьох тижнів на місяць.

Вартість тарифного плану SuperNet Start становитиме 80 грн на місяць. Кількість пакетних хвилин для дзвінків по Україні збільшиться з 65 хвилин до 80 хвилин.

У тарифі Vodafone SuperNet Pro – 110 грн на місяць. У пакеті збільшили кількість пакетних локальних хвилин (з 100 хвилин до 120 хвилин) і обсяг передплаченого трафіку – з 8 ГБ до 10 ГБ.

У найдорожчому тарифі Vodafone SuperNet Unlim абонплата зросте до 150 грн на місяць.

Нагадаємо, найбільші оператори мобільного зв'язку – «Київстар», Vodafone, Lifecell - у лютому 2019 року скасували деякі тарифні плани для абонентів.