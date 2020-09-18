У Кропивницькому ветерани АТО покарали водія маршрутки



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Ветерани вирішили відстояти право всіх учасників бойових дій на безкоштовний проїзд в громадському транспорті

18 бійців сіли до маршрутки №113 на кінцевій зупинці і їздили з водієм на всьому маршруті безкоштовно

У Кропивницькому колишні бійці полку Азов, третього полку 55 артилерійської бригади та інших добровольчих підрозділів покарали водія маршрутки №113, який відмовився безкоштовно везти ветерана АТО. Про це йдеться на сторінці Національного корпусу.

Зазначається, що 18 бійців сіли до маршрутки №113 на кінцевій зупинці і їздили з водієм на всьому маршруті безкоштовно.

«18 бійців, аби підтримати побратимів та відстояти право всіх учасників бойових дій на безкоштовний проїзд в громадському транспорті, провели акцію на кінцевій зупинці міського маршруту №113. Ветерани сідали в мікроавтобус на кінцевій зупинці і їздили з цим водієм безкоштовно по всьому маршруту», – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, у жовтні минулого року Верховна Рада збільшила штрафи за відмову в пільговому проїзді учасників бойових дій.