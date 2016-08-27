Водяний смерч атакував італійське місто Сан-Ремо (відео)

Смерч зародився у морі, неподалік від узбережжя, проте потім досяг міста

Водяний смерч завдав збитків у Сан-Ремо (Італія) після того як налетів на місто. Відповідні кадри потрапили на YouTube. Судячи з відео смерч зародився у морі, неподалік від узбережжя, проте потім досяг міста. За інформацією ANSA, смерч розбив вітрини магазинів, пошкодив транспортні засоби, дахи будинків, а також електричні кабелі. Нагадаємо,



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Смерч біля Сан-Ремо

Смерч зародився у морі, неподалік від узбережжя, проте потім досяг міста

Водяний смерч завдав збитків у Сан-Ремо (Італія) після того як налетів на місто. Відповідні кадри потрапили на YouTube.

Судячи з відео смерч зародився у морі, неподалік від узбережжя, проте потім досяг міста.

За інформацією ANSA, смерч розбив вітрини магазинів, пошкодив транспортні засоби, дахи будинків, а також електричні кабелі.

Нагадаємо, глобальне потепління призведе до збільшення в Україні «тропічних ночей», коли температура повітря не опускається нижче 20 градусів протягом усієї доби, а також посух і злив, що пошкоджуватимуть врожаї, і навіть смерчів.