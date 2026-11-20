Ідея вписується у ширшу політику російської влади щодо контролю над відеоіграми та просування власного ідеологічного контенту

У Росії запропонували створити власну альтернативу популярній серії Grand Theft Auto – відеогру про виживання в умовах Крайньої Півночі. Ініціаторкою ідеї стала губернаторка Ненецького автономного округу Ірина Гехт. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Moscow Times.

Чиновниця озвучила свою пропозицію під час прямої лінії з жителями регіону. Губернаторка звернула увагу на ажіотаж навколо виходу шостої частини GTA та заявила, що російським розробникам варто запропонувати молоді альтернативні ігрові сюжети.

На її думку, цікавіше було б створити гру, у якій учасникам довелося б виживати серед суворої природи півночі Росії. Для цього вона запропонувала використати реальні локації Ненецького автономного округу.

«Мені здається, це було б набагато прикольніше... Можна запропонувати розробникам зробити гру про виживання з локаціями в Ненецькому автономному окрузі», – заявила губернаторка.

Росія намагається створити власну ігрову індустрію

Ідея губернаторки вписується у ширшу політику російської влади щодо контролю над відеоіграми та просування власного ідеологічного контенту.

У травні 2024 року Володимир Путін доручив уряду взяти під контроль російський ринок відеоігор. Президент РФ заявляв, що комп'ютерні ігри мають не лише розважати, а й виховувати молодь, сприяти її розвитку та формувати патріотичні погляди.

Одним із прикладів такого підходу стала історична гра «Смута», присвячена подіям 1612 року. На її розробку витратили майже пів мільярда рублів. За сюжетом головний герой спочатку присягає польській стороні, а згодом переходить до ополчення Мініна та Пожарського.

Розробники позиціонували проєкт як російську відповідь відомим західним ігровим франшизам, зокрема «Відьмаку» та Assassin's Creed.

Наприкінці 2025 року Федерація комп'ютерного спорту Росії також анонсувала створення відеоігор, присвячених традиційним російським розвагам – лапті та городкам. Представники організації називали майбутні розробки проривом для національної індустрії.

Що відомо про GTA та рекорди нової частини

Grand Theft Auto – серія пригодницьких відеоігор із відкритим світом, яку створює британська студія Rockstar North. Перша гра франшизи вийшла 1997 року. Її події зазвичай розгортаються у вигаданих американських містах, а сюжети зосереджені на кримінальному світі, пограбуваннях, злочинних угрупованнях і боротьбі за владу.

За майже три десятиліття GTA перетворилася на одну з найуспішніших ігрових франшиз у світі. За даними видавця Take-Two Interactive, загальні продажі серії наблизилися до 480 млн копій. Лише п'ята частина, яка вийшла у 2013 році, розійшлася накладом майже 235 млн примірників.

Нова частина, Grand Theft Auto VI, вийшла 19 листопада 2026 року. На її реліз шанувальники чекали 13 років. Події гри розгортаються у вигаданому штаті Леоніда, прототипом якого стала Флорида. Серед головних персонажів – Люсія та Джейсон, які опиняються в центрі кримінальної історії.

Ще до виходу GTA VI встановила кілька рекордів. Зокрема:

Попередні замовлення. Sony підтвердила, що гра стала найпопулярнішою за кількістю попередніх замовлень за всю історію PlayStation Store. Microsoft повідомила про аналогічний рекорд у своєму цифровому магазині.

Продажі. За оцінками аналітичної компанії Sensor Tower, до ранку 19 листопада було продано близько 19,1 млн копій гри. Орієнтовна виручка могла становити $1,84 млрд. Це більше ніж удвічі перевищує приблизно $800 млн, які GTA V принесла за перший день продажів у 2013 році. Ці цифри є оцінками аналітиків, а не офіційною звітністю розробника.

Стримінги. У першу добу після релізу трансляції GTA VI зібрали понад 7,9 млн одночасних глядачів на різних платформах. На Twitch пікова аудиторія перевищила 3,31 млн осіб, що стало рекордом серед ігрових категорій сервісу.

За даними аналітиків, GTA VI стала одним із наймасштабніших ігрових запусків в історії індустрії. Rockstar Games випустила її для PlayStation 5 та Xbox Series X|S. Дату виходу версії для персональних комп'ютерів наразі не оголошено.

Нагадаємо, російська влада використовує ігрову індустрію не лише для розваг, а й для пропаганди та залучення молоді до військових проєктів. Раніше «Главком» повідомляв, що РФ затягує геймерів на війну проти України. Центр протидії дезінформації попереджав про використання ігрової спільноти для поширення державної ідеології та вербування.