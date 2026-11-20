Лідери України, Німеччини, Франції, Великої Британії та представники США під час зустрічі «Коаліції охочих» у Берліні

Учасники «Коаліції охочих» закликали Росію погодитися на енергетичне перемир'я на весь зимовий період. Окремо партнери наголосили на необхідності припинення вогню в Чорному морі для забезпечення продовольчого експорту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на спільну заяву лідерів Німеччини, Франції, Великої Британії та України, оприлюднену за підсумками зустрічі в Берліні.

У документі зазначається, що енергетичне перемир'я має стати першим кроком до припинення бойових дій. Лідери наголосили на необхідності захистити цивільне населення та критичну інфраструктуру України від російських атак упродовж зимових місяців.

Другий заклик стосується Чорного моря. З огляду на важливість безпечного проходу суден і свободи судноплавства для глобальної продовольчої безпеки учасники зустрічі вважають необхідним домовитися про припинення вогню, яке дозволить безперешкодно експортувати продовольство з регіону.

У спільній заяві також наголошується, що Росія продовжує систематично посилювати ракетні та дронові атаки на цивільне населення й інфраструктуру України. Лідери засудили ці удари та підтвердили підтримку права України захищатися від російської агресії.

фото: Bundesregierung

Посилення ППО та тиск на Росію

Окремий блок документа присвячений військовій підтримці України. Партнери визначили посилення протиповітряної оборони одним із пріоритетів, особливо в частині засобів перехоплення балістичних ракет. Перед зимою союзники разом із третіми країнами докладатимуть додаткових зусиль, щоб забезпечити Україну засобами протиракетної оборони.

Крім того, учасники зустрічі домовилися посилювати економічний тиск на Росію. Серед запланованих кроків:

додаткові обмеження доходів РФ від експорту нафти й газу;

санкції проти російських криптовалютних операцій та незаконних фінансових потоків;

посилення заходів проти обходу санкцій;

протидія російському тіньовому флоту, який допомагає Москві обходити обмеження.

Звертаючись до Путіна з частинкою Берлінської стіни, Федеральний канцлер Німеччини зазначив: «Президент Путін, припинить війну в Україні і давайте разом шукати дипломатичні рішення. Ми більше ніколи не хочемо жити в розділеній Європі». фото: Bundesregierung

Заява Зеленського

Президент України Володимир Зеленський після зустрічі повідомив, що одним із головних пріоритетів партнерів залишається захист українських міст, енергетики та логістики.

За його словами, Росія протягом року відмовлялася від пропозицій щодо деескалації, зокрема в енергетичній сфері та Чорному морі.

«Усі партнери сьогодні погодились, що треба посилити наш захист, і будуть рішення – будуть пакети підтримки», – наголосив глава держави.

Зеленський також повідомив, що в засіданні «Коаліції охочих» взяли участь понад 40 учасників. Серед ключових тем були протиповітряна оборона, бойова авіація, дипломатичні переговори та гарантії безпеки для України.

Нагадаємо, 19 листопада в Берліні відбулася зустріч «Коаліції охочих» за участю президента України Володимира Зеленського, європейських лідерів та представників США. «Главком» раніше зібрав головні підсумки переговорів, зокрема щодо військової допомоги, гарантій безпеки та подальших дипломатичних кроків.