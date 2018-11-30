Воєнний стан: в Україні змінять систему цивільного захисту



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Уряд ухвалив рішення про переведення Єдиної спеціалізованої системи цивільного захисту в особливий період

Сьогодні в Україні система цивільного захисту буде переведена в режим особливого періоду. Про це сьогодні сказав віце-прем’єр-міністр України Геннадій Зубко під час засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

«Ми сьогодні переводимо цивільну систему захисту до особливого періоду. Але це не означає, що це будь-яким чином впливатиме на життя людей. Ми робимо свою справу, готові включитися у будь-який момент, можливо, виникнуть додаткові акти, які, на жаль, здійснюються для того, щоби зробити кроки з дестабілізації як в Україні, так і за межами наших територіальних вод. Але ще раз хотів би наголосити, що це абсолютно та дія, яка повинна бути в будь-якій цивілізованій європейській державі», - сказав віце-прем’єр.

Зубко також розповів, що уряд ухвалив рішення про переведення Єдиної спеціалізованої системи цивільного захисту в особливий період. І для цього, за його словами, на засіданні Держкомісії буде затверджено план дій, що дозволить всі засоби і об’єкти привести у стан готовності до особливого періоду.

«План заходів, який ми будемо сьогодні обговорювати, передбачає проведення 4-5 грудня командно-штабне навчання. Ми також повинні підготуватися і на рівні командно-штабних навчань, залучивши центральні органи виконавчої влади, територіальні органи на місцях виконавчої влади, а також органи місцевого самоврядування, ще раз пройти ту координацію, яка в нас відпрацьована по безпосередньо підготовленому плану», - зазначив він.

Як повідомлялося, Україна передислокує свої війська для захисту від країни-агресора.

Глава держави 26 листопада підписав указ «Про введення воєнного стану в Україні» і в той же день Верховна Рада ухвалила закон про його затвердження. Згідно з цим президентським указом №393, воєнний стан вводиться на 30 діб - до 26 грудня.

28 листопада в газеті «Голос України» опублікували закон про воєнний стан.

Нагадаємо, воєнний стан запроваджено в тих областях, де Росія може нанести удар.

Джерело: УНН