США проти участі росіян у миротворчій місії на Донбасі

Ідея Вашингтона полягає в формуванні «справжньої миротворчої місії ООН», яка матиме свободу пересування по всьому Донбасу

Адміністрація США виступає за те, щоб у разі розміщення на сході України миротворчої місії ООН у її складі не було громадян Росії. Про це заявив спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер в інтерв'ю The Washington Post, опублікованому на сайті видання в неділю, 26 листопада. Ідея Вашингтона, за



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Ідея Вашингтона полягає в формуванні «справжньої миротворчої місії ООН», яка матиме свободу пересування по всьому Донбасу

Адміністрація США виступає за те, щоб у разі розміщення на сході України миротворчої місії ООН у її складі не було громадян Росії. Про це заявив спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер в інтерв'ю The Washington Post, опублікованому на сайті видання в неділю, 26 листопада.

Ідея Вашингтона, за словами Волкера, полягає в формуванні «справжньої миротворчої місії ООН», яка матиме свободу пересування по всьому Донбасу та доступ до українсько-російського кордону. Крім того, у місії не має бути російського персоналу.

Він уточнив, що держсекретар США Рекс Тіллерсон 4 листопада обговорював цю ідею з президентом України Петром Порошенком. Волкер, своєю чергою, запропонував Москві план Вашингтона з цього питання на своїй зустрічі з помічником президента РФ Владиславом Сурковим 13 листопада.

Пропозиції Вашингтона налічують 29 пунктів. Москва відхилила 26 із них, розповів Волкер, проте він має намір продовжувати переговори.

За словами спецпредставника Держдепартаменту США, план розгортання миротворчої місії на Донбасі створює найкращі передумови для повернення до виконання домовленостей «Мінська-2».

Стратегія США базується на припущенні, що президент РФ Володимир Путін намагається або, принаймні, розглядає можливість відмовитися від своїх фінансових і військових зобов'язань на сході України. Якщо довгострокова мета Путіна - створити промосковську Україну, то його постійне втручання у справи цієї держави має протилежний ефект, зауважив Волкер.

«Ми намагаємося з'ясувати, які можливості є, - пояснив він. - Якщо вони (Москва. - Ред.) хочуть бути впертими, вони можуть, але це дорого обійдеться. Якщо вони хочуть рухатися далі, то це може бути щось, із чим ми погодимось і зможемо знайти шлях, як цього досягти».

Як повідомлялося, глава МЗС України Павло Клімкін заявив, що Україна, США, Німеччина і Франція практично розробили спільний проект резолюції ООН по миротворцях на Донбасі.

Спецпредставник США з питань України Курт Волкер заявляв, що миротворці ООН зможуть зайти на Донбас, якщо Росія відведе свої сили. Також він вважає, що резолюцію ООН про миротворців на Донбасі можуть прийняти до кінця цього року.

Згодом в РФ назвали заяву Волкера щодо миротворців спробою зриву «Мінська».

13 листопада під час зустрічі в Сербії Волкер передав помічнику президента Росії Владиславу Суркову доповнення до російського варіанту резолюції щодо миротворців ООН. Із 29 абзаців Росія визнала прийнятними лише 3.

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Джерело: DW