Володимир Кличко звернувся до Порошенка і Зеленського: не обманюйте себе і нас



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Кличко-молодший назвав нещодавню здачу аналізів кандидатами у президенти смішною

Кличко пояснив, що отримати результати аналізу на наявність заборонених препаратів або алкоголю в крові або сечі за кілька годин після здачі неможливо

Колишній професійний боксер Володимир Кличко закликав кандидатів у президенти України Петра Порошенка та Володимира Зеленського зробити кваліфікований повторний аналіз на наркотики і алкоголь.

Своє відеозвернення Кличко-молодший оприлюднив у Facebook.

Кличко пояснив, що отримати результати аналізу на наявність заборонених препаратів або алкоголю в крові або сечі за кілька годин після здачі неможливо.

«Для проведення аналізу необхідно хоча б 48 годин...Не обманюйте себе і нас, громадян України, які хочуть вибрати «чистого» президента», - заявив він і закликав кандидатів перездати аналізи, витрати на які він готовий оплатити.

Нагадаємо, вчора Кличко запропонував кандидатам на посаду президента України Петру Порошенку та Володимиру Зеленському здати аналізи в WADA – Всесвітньому антидопінговому агентстві.

Напередодні Супрун прокоментувала аналізи Порошенка і Зеленського.