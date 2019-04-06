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    Володимир Кличко звернувся до Порошенка і Зеленського: не обманюйте себе і нас

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    Кличко-молодший назвав нещодавню здачу аналізів кандидатами у президенти смішною - Володимир Кличко звернувся до Порошенка і Зеленського: не обманюйте себе і нас
    Кличко-молодший назвав нещодавню здачу аналізів кандидатами у президенти смішною

    Кличко пояснив, що отримати результати аналізу на наявність заборонених препаратів або алкоголю в крові або сечі за кілька годин після здачі неможливо

    Колишній професійний боксер Володимир Кличко закликав кандидатів у президенти України Петра Порошенка та Володимира Зеленського зробити кваліфікований повторний аналіз на наркотики і алкоголь.

    Своє відеозвернення Кличко-молодший оприлюднив у Facebook.

    Кличко пояснив, що отримати результати аналізу на наявність заборонених препаратів або алкоголю в крові або сечі за кілька годин після здачі неможливо.

    «Для проведення аналізу необхідно хоча б 48 годин...Не обманюйте себе і нас, громадян України, які хочуть вибрати «чистого» президента», - заявив він і закликав кандидатів перездати аналізи, витрати на які він готовий оплатити.

    Нагадаємо, вчора Кличко запропонував кандидатам на посаду президента України Петру Порошенку та Володимиру Зеленському здати аналізи в WADA – Всесвітньому антидопінговому агентстві.

    Напередодні Супрун прокоментувала аналізи Порошенка і Зеленського.

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