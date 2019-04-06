Володимир Кличко звернувся до Порошенка і Зеленського: не обманюйте себе і нас
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Кличко пояснив, що отримати результати аналізу на наявність заборонених препаратів або алкоголю в крові або сечі за кілька годин після здачі неможливо
Колишній професійний боксер Володимир Кличко закликав кандидатів у президенти України Петра Порошенка та Володимира Зеленського зробити кваліфікований повторний аналіз на наркотики і алкоголь.
Своє відеозвернення Кличко-молодший оприлюднив у Facebook.
Кличко пояснив, що отримати результати аналізу на наявність заборонених препаратів або алкоголю в крові або сечі за кілька годин після здачі неможливо.
«Для проведення аналізу необхідно хоча б 48 годин...Не обманюйте себе і нас, громадян України, які хочуть вибрати «чистого» президента», - заявив він і закликав кандидатів перездати аналізи, витрати на які він готовий оплатити.
Нагадаємо, вчора Кличко запропонував кандидатам на посаду президента України Петру Порошенку та Володимиру Зеленському здати аналізи в WADA – Всесвітньому антидопінговому агентстві.
Напередодні Супрун прокоментувала аналізи Порошенка і Зеленського.