Всесві́тня організація охорони здоров'я надасть вакцину від коронавірусу кожному п'ятому українцю



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Українська влада розраховує, що країна буде однією з перших, хто отримає вакцину від коронавірусної інфекції нового типу

Після появи вакцини від коронавірусу Всесві́тня організація охорони здоров'я зможе надати її за спеціальною програмою для кожного п'ятого українця, повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

«Завдяки цій співпраці Україна отримає вакцину в обсягах, який покриє 20% населення (траншами), за доступною ціною або безкоштовно, що дозволить зменшити навантаження на бюджет для імунізації інших груп високого ризику», - написав Ляшко.

За його словами, на сьогодні в світі на етапі доклінічних досліджень знаходяться 139 вакцин. Клінічні випробування почалися щодо 25 препаратів, з яких 6 максимально наблизилися до практичного застосування.

Також, головний санлікар зазначив, що поки складно спрогнозувати, якою саме буде вакцина, як за типом, так і за способом і кількості введень.

Відомо, що населення України на початок 2020 становить трохи більше 41,9 млн осіб.

До слова, напередодні в Індії почали тестувати на людях вакцину від Covid-19.

Також стало відомо, скільки коштуватиме вакцина від коронавірусу в Україні.