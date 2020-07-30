ЄС оновив список «безпечних» країн. Україна знову до нього не потрапила



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Українських туристів поки не хочуть бачити у ЄС через високі показники захворюваності в країні

У список не додали жодних нових держав, водночас з нього викреслили Алжир

Рада Євросоюзу сьогодні, 30 липня, переглянула список безпечних країн, для яких країни ЄС повинні поступово скасовувати обмеження на подорожі на зовнішньому кордоні, і Україна у нього не потрапила.

Відповідна інформація оприлюднена на сайті Європейської Ради.

«На основі критеріїв та умов, які визначені у рекомендаціях з 31 липня країни-члени мають почати скасування обмежень на подорожі на зовнішніх кордонах для громадян таких третіх країн: Австралія, Канада, Грузія, Японія, Марокко, Нова Зеландія, Руанда, Південна Корея, Таїланд, Туніс, Уругвай, Китай (на умовах підтвердженої взаємності)», - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що у список не додали жодних нових держав. Водночас з нього викреслили Алжир

З громадянами Андорри, Монако, Сан-Марино та Ватикану пропонується поводитися як з громадянами ЄС у контексті виконання оприлюднених рекомендацій.

Євросоюз нагадав про вже оприлюднені критерії для визначення третіх країн, для яких будуть скасовуватися обмеження на подорожі до ЄС. Такі критерії включають, зокрема, епідеміологічну ситуацію та вжиті обмежувальні заходи, включаючи правила дотримання фізичної відстані, а також враховують економічні та соціальні обставини. Всі ці фактори враховуються у комплексі.

Зазначимо, що станом на сьогодні в Україні до послаблення карантину не готові Київ та 12 областей. Крім того за минулу добу в Україні зафіксовано новий антирекорд щодо захворювання на Covid-19. У МОЗ повідомили про 1197 нових випадків коронавірусу, це на 175 випадків більше, ніж учора (1022).

Разом з тим із 31 липня по 31 серпня Болгарія спростила умови в’їзду для громадян України: тепер їм не потрібно пред’являти підтвердження тестування на коронавірус. А по прибутті — не потрібно проходити 14-денний карантин.

До слова, з 1 серпня набувають чинності нові правила в’їзду до України із країн «червоної зони».

Як повідомлялося, МОЗ завтра поділить Україну на чотири карантинні зони.